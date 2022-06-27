Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde Mezuniyet Coşkusu

Mezuniyet törenine, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir Bölge Liman Başkan Yardımcısı Kaptan Burak BULUT, Kıyı Emniyeti İzmir Bölge Müdürü Pelin DEVRİM, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf ÖZTÜRK, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Arif SARAL, UTİKAD Kadın Lojistikçiler Odak Grubu İzmir Temsilcisi Aslı MALAY TUNCER, Onur Konuğu Origin Lojistik Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Yüksel KAHRAMAN ve denizcilik ve lojistik sektörü temsilcileri ile çok sayıda mezun öğrenci ailesi katıldı.

Törende ilk olarak Fakülte Birincisi Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü mezunu Süleyman BAŞPINAR konuştu. BAŞPINAR’ın konuşmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derneği (DEFMED) Yönetim Kurulu Başkanı Orçun ERBAYRAKTAR, DEFMED olarak Denizcilik Fakültesi’nden edindikleri kültür ve aidiyet duygusu ile her daim mezunların ve öğrencilerin yanında olacaklarını belirterek mezunlara öğütlerle dolu olan konuşmasını gerçekleştirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. D. Ali DEVECİ konuşmasında, fakültenin denizcilik ve lojistik alanında eğitim kalitesi, altyapısı, bilimsel araştırmaları ve projeleri ile Dünya’da ve Türkiye’de çok saygın bir konumda olduğunu belirterek, pandemi dönemindeki fakültenin bazı başarılarından bahsetti. Pandemi sürecinde Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün destekleriyle Fakülte’nin fiziksel mekânlarının genişletildiğinin altını çizen Prof. Dr. DEVECİ, bu desteklerinden dolayı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük üst yönetimine şükran duygularını ifade etti. Bu mekanlarda başta İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Fakültenin Mezunlar Derneği DEFMED olmak üzere denizcilik ve lojistik sektörünün öncü firmaların ve bireysel bağışçıların destek ve katkılarıyla yeni simülatör, laboratuvar ve derslikler kurarak, fakültenin eğitim-öğretim ortamları ile ekosistemini daha da geliştirdiklerini belirten Prof.Dr.DEVECİ, bu desteklerinden dolayı fakülte’nin tüm paydaşlarına teşekkürlerini ifade etti. Yine fakültenin pandemi döneminde dijital dönüşüme hızla uyum sağlayarak, simülatörlerini öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının uzaktan erişim yoluyla 7/24 kullanımına olanak sağlayarak, bu alanda Türkiye’de denizcilik eğitimi alanında bir öncülük yaptıklarını dile getirdi. Öğrencilerin ailelerine hitaben Prof.Dr.DEVECİ, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesine güvenerek emanet ettikleri evlatlarının, fakültede kazanmış oldukları bilgi, beceri ve yetkinliklerle, bugünden itibaren çok seçkin bir topluluk olan denizcilik ve lojistik topluluğunun bir üyesi olarak meslek ve toplumsal hayatlarında çok başarılı olacaklarını inandığını ifade etti. Fakülteye olan güvenlerinden dolayı Prof.Dr.DEVECİ yeni mezunların ailelerine şükranlarını sundu. Yeni mezunlara yönelik olarak büyük Türk denizcisi Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye’sinde yer alan ve denizci olmak isteyenlere verdiği öğüdü paylaşmasının ardından, Prof. Dr. DEVECİ mezunların her nerede ve hangi mevkide ve koşulda olursa olurlar olsunlar, aklın ve bilimin ışığında Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı. Başarılarından dolayı yeni mezunları kutlayarak “pruvalarının neta, rüzgarlarının kolayına olsun” temennisine bulundu.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) İzmir Şubesi Başkanı Doç. Dr. Yusuf ZORBA konuşmasında, sektörün tüm iş kollarında istihdam edilebilecek olan mezunlara kariyer yollarında başarılar dileyerek, onların yetişmesinde büyük katkısı olan Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin tüm hocalarına ve idari personeline teşekkürlerini iletti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf ÖZTÜRK, sözlerine kendisinin de bu okulun mezunu olmaktan her daim gurur duyduğunu belirterek başladı. ÖZTÜRK, mezunlara meslek hayatlarında başarılar dilerken, onlara her zaman çalışkan olmaları gerektiğini öğütledi.

Mezuniyet törenin onur Konuğu Origin Lojistik Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Yüksel KAHRAMAN konuşmasında “Hayranlığınız bu ülke için seve seve canından vazgeçenlere, kendini bizim için feda edenlere olsun. Hayranlığınız Ulu Önder Atatürk’e olsun. Sıradan gibi görünen, vakti geldiğinde sıra dışı işler yapanlara olsun. Kara Fatma’ya olsun. Seyit Onbaşı’ya olsun. Hasan Tahsin’e olsun” diyerek, mezunlara “Aile demek ülke demek, ülke demek Mavi Vatan demek. Ne ailenizi terk edin, ne de Mavi Vatanı” öğüdünde bulundu.

Fakülte mezunlarına belgelerinin verilmesinin ardından Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerinin bayrak devir teslimi yapılarak mezuniyet yemini edildi. Mezuniyet töreni bölüm birincilerinin yaş kütüğüne plaket çakmalarının ardından keplerin havaya fırlatılması ve 10. Yıl Marşı ile son buldu.