REVAK Vakfı Yönetim Kurulu Belli Oldu

REVAK Vakfı Genel Kurulu ve TURDER ilk Yönetim Kurulu Eser Premium Otel ev sahipliğinde 23 Haziran tarihinde geniş katılımla gerçekleştirildi. Güncel konuların değerlendirilmesi ile başlayan kurulda, üyeler ekonomik ve sosyal gelişmelere dair görüşlerini masaya yatırdılar.

Prof. Dr. Uğur ÖZGÖKER ‘’Geleceğin Ekonomik Modelleri STK’lar ile Şekillenecek’’

REVAK Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Özgöker; Covid-19’un ekonomik ve sosyal etkilerinin olumsuz yansımalarının Dünya’da ve Ülkemizde daha yeni yeni hissedilmeye başlandığına değindi. Özgöker, Dünya da ve Ülkemizde hissedilen bu durum kaçınılmaz olarak yeni ekonomik modelleri ve radikal değişimlere işaret ettiğini, bunun da bizler gibi ekonomiye yön ve şekil veren STK’ları göreve davet ettiğini belirtti.

Özgöker; ‘’görünen o ki, iklim değişimi ve karbon salınımı ile bozulan ekosistemin yeniden inşası konusu AB için artık olmaz ise olmaz bir noktaya gelmiştir. Yeşil Kuşak diye adlandırılan bu çerçeve, AB ve Avrupa ülkeleri ile iş yapmak isteyen Türk yatırımcıları belirli koşullara sevk edecektir. Bu şartları tesis etmelerinde ve rekabeti ‘’yeni ekosisteme akredite’’ etmelerinde REVAK gibi kurumların misyonuna büyük ihtiyaç duyulacaktır. Sadece iklim değişimi değil, aşırı kalabalıklaşma ile beraber ekonomiyi buluşturan Kongre Merkezleri de artık işlevini göremez noktaya gelmiştir. En büyük örneği olan Lütfü Kırdar Kongre Merkezinin bu anlamda Büyükçekmece gibi ‘’yeni yatırımlara kucak açan ve fırsatlar barındıran’’ lokasyonlara taşınması düşünülmelidir. Bu ve benzer değişimlere ve gelişimlere bizim gibi STK’lar ve yöneticileri liderlik etmeye, Belediyeler ve yatırımcıları buluşturmaya hazırdır’’ diye sözlerine son verdi.

22 Yıllık Rekabet Kurumu Vakfı, yeniden yapılanma sürecinde REVAK – Rekabet Vakfı olarak yeniden yapılandırılarak Genel Merkezini Ankara’dan İstanbul’a taşımıştır.

Toplantı, yeni yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve görev dağılımının yapılması, 2022 ve 2023 hedef ve çalışma planlarının karara bağlanması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. REVAK VAKFI Yönetim Kurulu Üyeleri listesi.

REVAK Vakfı Yönetim Kurulu Ve Üyeler

Yönetim Kurul Asil

Prof.Dr. Celil Uğur Özgöker Bşk.

Sevda Özgöker

Bülent Alıcı

Ercüment Güvercin

Mehmet Şahin

Yönetim Kurulu Yedek

Erkan Akyollu

Ümit Kalko

Ferhat Bozçelik

Caner Yenersoy

Av. Şevval Bozdoğan

Denetim Kurulu Asil

Jülide Çilingir Bşk

Mustafa İleri

Yıldız Uran

Denetim Kurulu Yedek

Tülay Çöl

Gizem Acer

Efnan Topsakal

Üyeler

Emrah Yaşar

Kerim Menteşoğl

Fatih Çınar

Murat Korkut

Muharrem Yamaç

Av. Nazlı Tengiz

Mehmet Tengiz

Oğuzhan Güvercin

Bahadır Demircioğlu

Doç.Dr. İlyas Gölcüklü

Uzm Psk Aysel Güvercin

Prof.Dr. Ali Kemal Özdemir

Dr.Psk Deniz Özdemir

Berfin Türkdoğan

Danışmanlar

Basın Danışmanı: Emrah Yaşar

Hukuk Ve Tahkim Danışmanı: Berfin Türkdoğan

Ekonomi Danışmanı: Celal Toprak

