REVAK Vakfı Yönetim Kurulu Belli Oldu
REVAK Vakfı Genel Kurulu ve TURDER ilk Yönetim Kurulu Eser Premium Otel ev sahipliğinde 23 Haziran tarihinde geniş katılımla gerçekleştirildi.
REVAK Vakfı Genel Kurulu ve TURDER ilk Yönetim Kurulu Eser Premium Otel ev sahipliğinde 23 Haziran tarihinde geniş katılımla gerçekleştirildi. Güncel konuların değerlendirilmesi ile başlayan kurulda, üyeler ekonomik ve sosyal gelişmelere dair görüşlerini masaya yatırdılar.
Prof. Dr. Uğur ÖZGÖKER ‘’Geleceğin Ekonomik Modelleri STK’lar ile Şekillenecek’’
REVAK Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Özgöker; Covid-19’un ekonomik ve sosyal etkilerinin olumsuz yansımalarının Dünya’da ve Ülkemizde daha yeni yeni hissedilmeye başlandığına değindi. Özgöker, Dünya da ve Ülkemizde hissedilen bu durum kaçınılmaz olarak yeni ekonomik modelleri ve radikal değişimlere işaret ettiğini, bunun da bizler gibi ekonomiye yön ve şekil veren STK’ları göreve davet ettiğini belirtti.
Özgöker; ‘’görünen o ki, iklim değişimi ve karbon salınımı ile bozulan ekosistemin yeniden inşası konusu AB için artık olmaz ise olmaz bir noktaya gelmiştir. Yeşil Kuşak diye adlandırılan bu çerçeve, AB ve Avrupa ülkeleri ile iş yapmak isteyen Türk yatırımcıları belirli koşullara sevk edecektir. Bu şartları tesis etmelerinde ve rekabeti ‘’yeni ekosisteme akredite’’ etmelerinde REVAK gibi kurumların misyonuna büyük ihtiyaç duyulacaktır. Sadece iklim değişimi değil, aşırı kalabalıklaşma ile beraber ekonomiyi buluşturan Kongre Merkezleri de artık işlevini göremez noktaya gelmiştir. En büyük örneği olan Lütfü Kırdar Kongre Merkezinin bu anlamda Büyükçekmece gibi ‘’yeni yatırımlara kucak açan ve fırsatlar barındıran’’ lokasyonlara taşınması düşünülmelidir. Bu ve benzer değişimlere ve gelişimlere bizim gibi STK’lar ve yöneticileri liderlik etmeye, Belediyeler ve yatırımcıları buluşturmaya hazırdır’’ diye sözlerine son verdi.
22 Yıllık Rekabet Kurumu Vakfı, yeniden yapılanma sürecinde REVAK – Rekabet Vakfı olarak yeniden yapılandırılarak Genel Merkezini Ankara’dan İstanbul’a taşımıştır.
Toplantı, yeni yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve görev dağılımının yapılması, 2022 ve 2023 hedef ve çalışma planlarının karara bağlanması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. REVAK VAKFI Yönetim Kurulu Üyeleri listesi.
REVAK Vakfı Yönetim Kurulu Ve Üyeler
Yönetim Kurul Asil
Prof.Dr. Celil Uğur Özgöker Bşk.
Sevda Özgöker
Bülent Alıcı
Ercüment Güvercin
Mehmet Şahin
Yönetim Kurulu Yedek
Erkan Akyollu
Ümit Kalko
Ferhat Bozçelik
Caner Yenersoy
Av. Şevval Bozdoğan
Denetim Kurulu Asil
Jülide Çilingir Bşk
Mustafa İleri
Yıldız Uran
Denetim Kurulu Yedek
Tülay Çöl
Gizem Acer
Efnan Topsakal
Üyeler
Emrah Yaşar
Kerim Menteşoğl
Fatih Çınar
Murat Korkut
Muharrem Yamaç
Av. Nazlı Tengiz
Mehmet Tengiz
Oğuzhan Güvercin
Bahadır Demircioğlu
Doç.Dr. İlyas Gölcüklü
Uzm Psk Aysel Güvercin
Prof.Dr. Ali Kemal Özdemir
Dr.Psk Deniz Özdemir
Berfin Türkdoğan
Danışmanlar
Basın Danışmanı: Emrah Yaşar
Hukuk Ve Tahkim Danışmanı: Berfin Türkdoğan
Ekonomi Danışmanı: Celal Toprak
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