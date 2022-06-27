Milli Denizaltı STM500'ün Üretim Faaliyetlerine Başlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk mühendislerince tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimiyle başlanacağını bildirdi.

STM500 denizaltısının ileri ve modern savaş sistemleriyle yapılacağını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım. Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimiyle başlıyoruz. STM500 hem açık deniz hem de sığ sularda görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Keşif gözetleme, özel kuvvetler harekatı, denizaltı harbi gibi taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM500, ileri ve modern savaş sistemleriyle donatılacak."

30 gün kesintisiz görev süresi

Türk mühendislerinin eseri küçük boyutlu milli denizaltı STM500, hem sığ sularda ve hem de açık deniz şartlarında görev yapabilecek. Keşif gözetleme, özel kuvvetler harekatı, denizaltı harbi gibi, global taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM500, ileri ve modern savaş sistemleriyle donatılacak. STM500, 18 kişilik mürettebata ek olarak 8 kişilik özel kuvvetler ekibi ile 30 gün kesintisiz her türlü görevi icra edebilecek. Platform, 4 atışa hazır torpido kovanı ile toplamda 8 ağır torpido ve güdümlü füze atış gücüne sahip olacak.

Milli denizaltı STM500 yüksek ihracat potansiyeli taşıyor

Yurt dışında ilgi gören STM500 için görüşmeler sürüyor. Türkiye, havacılık ve uzay teknolojilerinde olduğu gibi, stratejik bir alan olan denizaltı teknolojilerinde de, STM'nin önderliği ve yerli sanayinin katılımıyla çalışmalarına devam ediyor.

STM'den yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Türkiye’de denizaltı inşa ve modernizasyon kabiliyetine sahip ilk mühendislik şirketi olarak, tarihi bir kilometre taşına daha ulaştık. Milli mühendisliğimizin eseri, STM500 denizaltımızın mukavim tekne test üretimine başlamaktan gurur duyuyoruz. Yüksek ihracat potansiyeli taşıyan STM500 denizaltımızda, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı kutluyor, Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir'e desteklerin dolayı teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.