Çanakkale'deki Batık Savaş Gemileri Turizime Açıldı

Çanakkale Boğazı'nda daha önce dalışa yasak olan batıklar, Tarihi Alan Başkanlığının ilgili bakanlıklar ve çeşitli kurumlar arasında yapılan protokoller, alınan izinler ve hazırlanan projeyle Birinci Dünya Savaşı temalı su altı parkı haline döndü.

Bölgede dalışa izin verilen 14 noktada farklı tür ve özellikteki batık savaş gemileri turizme açıldı.

İtalya'dan gelen konuklar, Çanakkale Savaşları sırasında Anafartalar Limanı'nın Suvla Koyu'nda batan İngilizlere ait "HMT Lundy" ve "HMS Louis" adlı gemilere dalış gerçekleştirdi.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin dünyanın en önemli dalış merkezlerinden birisi haline dönüşmesi için yoğun çalışma içinde olduklarını söyledi.

Bölgenin kısa zamanda dünyanın en çok bilinen ve merak edilen bir dalış merkezi olacağına inandıklarını anlatan Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Bu potansiyelimiz var. 14 ayrı dalış noktasıyla dünyada en zengin dalış merkeziyiz. Her batığın ayrı hikayesi var. Ayrı bir yolculuğa çıkartıyor dalgıçları. Hem görsel güzellik hem suyun altındaki harika atmosfer hem de tarihi batıklar dalgıçları cezbediyor, merak uyandırıyor. İtalya’dan gelen misafirlerimizle Lundy batığına dalış yaptık. Lundy, aslında bir balık gemisi ama 1. Dünya Savaşı sırasında kullanılmış. Çanakkale Savaşları sırasında batmış ve tek parça olarak duruyor. Bu da dalışın heyecanını daha da arttırıyor."

Dalış okulunun sahibi Ali Eyüpoğlu da Tarihi Alan Başkanlığı tarafından dalışa açılan Birinci Dünya Savaşı batıklarına ilginin çok fazla olduğunu belirtti.

İtalyan dergi yazarı ve sualtı fotoğrafçısı Antonello Paone, bölgenin adeta bir dalış cenneti olduğuna belirterek, "Dalış noktaları özellikleriyle dalışı çok keyifli kılıyor. Önemli bir dalış tecrübesi sunuyor." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren İtalyan dalış eğitmeni Gabriele Paparo da Çanakkale'nin tarihi bir hikayesi olmasının dalışı çok daha ilginç kıldığının altını çizerek, gelecekte de su altı parkına yeniden dalış yaparak tecrübe etmek istediğini vurguladı.

Arkadaşlarıyla İtalyan'dan gelen ziyaretçi Eleonora Meddab da buradaki tarihi batıkların ve diğer güzelliklerin tecrübesini edindiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Buraya tekrar gelmek istediğini dile getiren Meddab, "Çok büyük mutluluk duyuyorum. Buradaki tecrübelerimi dünyanın her yerinde olan dalış komitesiyle ve İtalya'da bulunan meslektaşlarımla paylaşmak için çok heyecanlıyım." dedi.

Eskişehir'den gelen İkbal Ünüver de Eskişehir Dalış Merkezi olarak Çanakkale'ye geldiklerini söyleyerek "Burada savaş batıklarına dalacağız. Bölge geçmişten gelen hatıraları itibarıyla çok önemli bir yer. Tüm dalış meraklılarını buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

Dalış yapacak ziyaretçilerden Derya Kızak da çok heyecanlı olduklarını hatırlatarak, "İlk defa savaş batıklarına dalacağız. Son derece keyifli ve merak uyandıran bir şey bizim için. En azından tarihimizi görmüş olacağız. O tarihi yaşamak, o nabzı tutmak, o hisler bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan dünyanın ilk Birinci Dünya Savaşı temalı su altı parkı özelliğini taşıyan bölge Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait "HMS Majestic"in de aralarında bulunduğu "Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalıntıları", "Helles Barçları", "Tekke Koyu (W Beach) batıkları", "Arıburnu Barç", "Küçükkemikli Barçları", "Arıburnu Layter", "HMT Lundy", "HMS Louis", "SS Milo", "Tuzla", "Denizaltı Mania Ağı", "Bebek Kayalıkları" ve "HMS Triumph"tan oluşuyor.