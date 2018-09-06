Bostancı sahilinde helikopter düştü!

Bostancı sahili açıklarında helikopter düştü. Olay yerine giden balıkçılar ilk müdahaleyi yaptı. Helikopterin sivil olduğu, 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtiliyor. Bölgeye çok sayıda polis ekibi karadan ve denizden gönderildi.

Düşen helikopterin içinde 2 kişi kıyıdaki motorların yardımıyla kurtarıldı. Görgü şahitleri ise helikopterin alçak uçuş yaparken yıldırım çarpması sonucu düştüğünü iletti.

Helikopterin Halil İbrahim Ünver'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlı olduğu öğrenildi. TC-HYU kuyruk tescilli helikopter Kartal'dan Sefaköy'e gidiyordu. İstanbul Valisi Vasip Şahin, helikopterden kurtarılan kişilerin İsmet Öztürk ve Halil Ünver olduğunu açıkladı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Düşen helikopterle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır." denildi.

Vira Haber