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Botları Batınca Mahsur Kalan Göçmenler Deniz Polisine Yakalandı

Botları Batınca Mahsur Kalan Göçmenler Deniz Polisine Yakalandı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde yurtdışına kaçmaya çalışırken botları batan 3 yabancı uyruklu göçmen yakalanarak kurtarıldı.

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İzmir’in Seferihisar ilçesinde, yurtdışına kaçmaya çalışırken botlarının batmasıyla mahsur kalan 3 yabancı uyruklu düzensiz göçmen, Bahadır Adası yakınlarında bulunan kayalıklara sığındı. Kayalıklara sığınarak hayatta kalmaya çalışan göçmenler, Seferihisar Deniz Polisleri tarafından yakalanarak kurtarıldı. Göçmenler, işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi’ne götürüldü.

Vira Haber

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