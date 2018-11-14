Denizlerde balıkların boy yasağına uymayan balıkçılara operasyon düzenlendi. Yetkililer 22 ton balığa el koyarken, 4 firmaya idari para cezası kesildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri önceki gün Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde denetim yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimler sırasında balıklarda boy yasağına uymayan balıkçılar tespit edildi.

Yetkililer yasaklara uymayan balıkçılara “Su Ürünleri Kanunu” ve Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümlerine göre cezai işlemler uygulandı. Yetkililer balık halinde bin 519 kasa istavrit, 23 kasa lüfer ve bir kasa ahtapota boy yasağına uymadıkları gerekçesiyle el koydu. Halde görev yapan dört büyük firmaya ise idari para cezası kesildi.

Boy yasağına uymayan balıkçılara baskın: 22 ton balığa el konuldu

“YASAK AVCILIĞIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, daha bol ve ucuz balık yiyebilmenin şartı, balıkçılarımızın avlanma şartlarına uymasıyla mümkün olacağını söyledi. Karaca yaptığı açıklamada “Balıkçılarımız avcılık kurallarına uyarsa, hem balık neslinin devamı, hem de balık sayısının artmasına katkı sunarlar. Biz İl Müdürlüğü olarak yasak avcılığın takipçisi olacağız. Özellikle yasal boy sınırının altında avlanmış olan balıklara asla müsaade etmeyeceğiz” dedi. El konulan balıklar ise Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Vira Haber