Garmin ve Yacht Controller'dan stratejik entegrasyon

“Denizcilik endüstrisi için yenilikçi teknoloji” ile tanınan Yacht Controller, bugün, Garmin uyumlu Yacht Conroller bilgi ve kontrol panellerinin ,OneHelm ™ ile uyumlu çoklu ve işlevsel ekranlarının (MFD'ler) entegrasyonunu duyurdu.

Bu entegrasyon, Yacht Controller ve Garmin kullanıcılarının, manevraları sırasında Yacht Controller paneline erişmek için Garmin ekranından faydalanabilmelerini sağlar ki ,böylece net bir görüntü ve basit olan bu methoda sahip olmak, başka bir Yacht Controller ekranına gerek kalmadan sistemi başlatmaktır.

Yacht Controller Başkanı Gerald Berton, bu stratejik entegrasyon ile Yacht Controller ve

Garmin müşterileri için; teknecilik keyfini, güvenliğini ve deneyimini geliştirmeyi hedefleyen

Garmin ekran teknolojilerine sahip olmanın bir fırsat olduğunu savunmakta.

Garmin'den Michael Range, Yacht Controller gibi kanıtlanmış bir ileri teknoloji markası ile birlikte çalışmanın ve bu girişimin Garmin OneHelm çözümüne dahil olmasının, müşterilere

Garmin’in sezgisel yolu ile birden fazla işlevi kolayca görme, yüksek çözünürlüklü HD dokunmatik ekranlar ve yüksek performanslı işlemci ile kontrol etme fırsatı, yani üstün kullanıcı deneyimini sağlayacak.

Vira Haber

