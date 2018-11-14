İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GEMİ & YAT İNŞA

  3. Garmin ve Yacht Controller'dan stratejik entegrasyon
Garmin ve Yacht Controller'dan stratejik entegrasyon

Garmin ve Yacht Controller'dan stratejik entegrasyon

Garmin ve Yacht Controller, Garmin MFD “OneHelm” panel ve Yacht Controller entegrasyonunu duyurdu.

A+A-

“Denizcilik endüstrisi için yenilikçi teknoloji” ile tanınan Yacht Controller, bugün, Garmin uyumlu Yacht Conroller bilgi ve kontrol panellerinin ,OneHelm ™ ile uyumlu çoklu ve işlevsel ekranlarının (MFD'ler) entegrasyonunu duyurdu.

Bu entegrasyon, Yacht Controller ve Garmin kullanıcılarının, manevraları sırasında Yacht Controller paneline erişmek için Garmin ekranından faydalanabilmelerini sağlar ki ,böylece net bir görüntü ve basit olan bu methoda sahip olmak, başka bir Yacht Controller ekranına gerek kalmadan sistemi başlatmaktır.

Yacht Controller Başkanı Gerald Berton, bu stratejik entegrasyon ile Yacht Controller ve 
Garmin müşterileri için; teknecilik keyfini, güvenliğini ve deneyimini geliştirmeyi hedefleyen 
Garmin ekran teknolojilerine sahip olmanın bir fırsat olduğunu savunmakta.

Garmin'den Michael Range, Yacht Controller gibi kanıtlanmış bir ileri teknoloji markası  ile birlikte çalışmanın ve bu girişimin Garmin OneHelm çözümüne dahil olmasının, müşterilere 
Garmin’in sezgisel yolu ile birden fazla işlevi kolayca görme, yüksek çözünürlüklü HD dokunmatik ekranlar ve yüksek performanslı işlemci ile kontrol etme fırsatı, yani üstün kullanıcı deneyimini sağlayacak.

Vira Haber
 

Bu haber toplam 90 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.