1+1 olan bir evin boya masrafları ile 3+1 evin boya masrafları eşit olmamaktadır. Harcanacak boya miktarı ne kadar artarsa boya ustası için ödenecek miktarda paralel olarak artış göstermektedir. Ustamgeliyor.com sitesi üzerinden en uygun boyacı fiyatları bilgisine ulaşarak güvenle hizmet alabilirsiniz.

Boya badana fiyatları neye göre belirlenir?

Boya badana yaptırmak istediğiniz evin, ne kadar fiyata boyanacağını öğrenmenizin iki ayrı yöntemi bulunmakta. Bunlardan biri herhangi birinin tavsiyesi ile görüştüğünüz boya ustasına evinizi göstererek ne kadar boyayacağını öğrenmek, bir diğer seçenek ise çağımızın nimetlerinden olan internet platformunda kurumsal olarak hizmet veren ve ustalar ile müşterileri bir çatı altında birleştiren web sitelerinden ücretsiz bir şekilde ‘’boya badana’’ talebi oluşturmak olacaktır.

Son dönemlerde sıklıkla tercih edilen bu yöntem sayesinde kişiler sokak sokak boya ustası aramak yerine kolay bir şekilde bu platformlardan ücretsiz bir şekilde talep oluşturarak istedikleri birkaç boya ustası tarafından taleplerine fiyat teklifi almaktadırlar. Bu şekilde yaptırmak istedikleri boya badana işlemine fiyat alabilen kişiler istedikleri fiyatı veren ustayı tercih ederek boya badana işini kolaylıkla ve istedikleri fiyata yaptırmaktadır. Ayrıca www.ustamgeliyor.com sitesi üzerinden sadece Ankara ve İzmir'e değil İstanbul boyacı hizmetini de alabilirsiniz.

Boya badana fiyatları için kriterler nelerdir?

Boya badana fiyatı belirlerken tercih edilecek olan fiyatlar, boyanacak olan evinizin içeriği ile alakalıdır. Dışarıdan bir ustanın da talep oluşturarak hizmet alabileceğiniz ustanın da fiyat konusunda belirleyeceği belli başlı kriterler bulunmaktadır. Bu kriterleri şu şekilde sıralayabiliriz;

• Boya badana yapılacak olan evin metrekaresi,

• Boya badana yapılacak olan evin kaç odası olduğu,

• Boya badana yapılacak olan evin eşyalımı eşyasız mı olduğu,

• Boya badana işleminin malzeme dahil olup olmadığı,

• Boya badana işlemine tavanın da dahil olup olmadığı,

• Boya badana işlemin de kapılarında boyanıp boyanmayacağına.

Tüm bu maddeler dışında da ekstra bir isteğinizin olup olmadığı ile ilgili olarak boya badana fiyatlarında değişiklik olmaktadır.

Boya badana fiyatlarını arttıran faktörler nelerdir?

Boya badana uzun yıllardır gelişen teknoloji ile birlikte ilerleyen bir hizmettir. Boyanacak mekânın her geçen gün çok daha güzel şekilde uygulanabilmesi için değişik boyama teknikleri ile sıklıkla karşılaşmak da mümkündür.

İtalyan boya uygulaması da bunlardan yalnızca biridir.

İtalyan boya nedir? Fiyatları ne kadardır?

İtalyan boya, toplum tarafından çoğunlukla dekoratif amaçlı tercih edilen ve uygulandığı ortama oldukça güzel bir hava katan boyama çeşitlerinden biridir. İtalyan boya; belli başlı şekil çizgileri olmayan desenli boyalardır. İki rengi içeren İtalyan boyalar, çoğunlukla diğerlerinden çok daha fazla fiyatı olan ve oldukça sağlam bir ustalık isteyen uygulamadır.

Amatörlüğü asla kabul etmeyen bu boya tarzı, evlere, ofislere, otellere ve daha birçok alana dekoratif amaçlı uygulanmaktadır.

Eğer evinizi boyatmak istediğinizde boya badana fiyatları konusunda bilgi almak istiyorsanız tercihinizin İtalyan boyadan yana olduğunu da belirterek bu doğrultuda bilgi almalı ve bu doğrultuda usta tercihi yapmalısınız.

Vira Haber