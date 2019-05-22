Rus balıkçı gemisini Tersan inşa ediyor

Tersan Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.S., Rus müşterilerinin ve Norveçli tasarımcıların katılımı ile yeni projesi olan NB1096 Fabrika Balıkçı Gemisi OKEANRYBFLOT ‘un çelik kesme törenini gerçekleştirdi.

Tersan Tersanesi OKEANRYBFLOT isimli Fabrika Balıkçı Gemisinin çelik kesme törenini Rus firma JSC Okeanrybflot ; ve Norveçli tasarımcı Skiipsteknisk’inde katıldığı bir törenle kutladı .

OKEANRYBFLOT Rusyanın doğusunda , Pasifik Balıkçılık operasyonlarında görev almak üzere tasarlanmış , dünyanın en büyük özel amaçlı inşa edilmiş fabrika balıkçı gemisi olma özelliğini taşıyor . Gemi 108.2 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde .

Tersan Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu bu özel gemiyi üretmekle ödüllendirilmekten büyük memnuniyet ve onur duyduklarını belirtti. “Tersanlı her bir birey sipariş defterine adını yazdıran bu özel gemi için aynı heyecanı hissediyor ve inşasında ilerlemek için sabırsızlık duyuyor . Bu siparişle birlikte , daha önce teknolojik açıdan üstün donanım özelliklerine sahip bir çok gemi teslim ettiğimiz Rusya pazarındaki konumumuzu pekiştirmiş olacağız”

“Rusya'nın en büyük balıkçı şirketleri arasında yer alan JSC Okeanrybflot ile çalışmaktan ayrıca gurur ve onur duyuyoruz. Bugünden itibaren, bu balıkçı gemisinin söz verilen zaman ve bütçede; 2021 baharında başarılı bir şekilde teslim edilmesi için heyecanla çalışıyor olacağız”

Vira Haber