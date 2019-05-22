Orkinos avcılığı için 29 gemiye izin

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Denizcilik Anlaşması (Onay) Yasası uyarınca, Türkiye bayrağı taşıyan gemilerin, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Limanlar Dairesi Müdürlüğü’nü önceden bilgilendirmeleri koşuluyla, ülke karasularında seyir yapmaları, liman ve barınaklarını kullanmaları, önceden belirlenen alanlara demirlemeleri, akaryakıt, su, kumanya, güvenlik, haberleşme imkânlarından yararlanmaları ve demirleme sahalarında demirleyebilecekleri kaydedildi.

Su Ürünleri Yasası’na göre de KKTC bayrağını taşımayan gemilerin, KKTC karasuları dâhilinde avcılık faaliyetinde bulunamayacağı ifade edildi.

Bakanlığın, balıkçı gemilerinin bu konuda uyarılması için TC yetkili kurumlarına bilgi verdiği ve daire ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca gerekli takiplerin de sürdürüleceği kaydedildi.

Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu (ICCAT) tarafından sağlanan kota çerçevesinde, ülkelere avcılık izinleri verildiği, Kuzey Kıbrıs’ın bu kotaya sahip olmadığından dolayı orkinos çiftliğinin 2006 yılında kapatıldığı belirtildi.

Vira Haber