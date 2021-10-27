Bozburun için yeni imar planı gerekli

İnsan yükü ve insan kaynaklı kirliliğin her geçen gün arttığı Bozburun’un taşıma kapasitesi ve denetlenmesi Bozburun Yat Kulübü ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından masaya yatırıldı. 21 kurum ve kuruluştan 25 uzmanın katıldığı çalıştayda konuşan Bozburun Yat Kulübü Başkanı Edhem Dirvana, koronavirüs salgınıyla birlikte dünyanın her yerinde yat ve deniz turizminin geliştiğini belirterek, “Ege Denizi’ne ve Bozburun’a iyi bakarsak deniz mevsimi çok kısa olan Hırvatistan ve İtalya’nın önüne geçeriz. Deniz turizmini 9 ay sürdürebiliyoruz ve dünyanın en güzel kıyılarına sahibiz. Bozburun büyük potansiyel barındırıyor” dedi.

‘Arıtma tesisi kurulmalı’

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ise kıyı şeridinin yarısı yapılaşan Bozburun için bir kanalizasyon ve arıtma sistemi planlanması gerektiğine işaret ederek, şu önerilerde bulundu:

“Karasal pis su atıkları azaltılmalı. Turizm tesisleri ve tüm işletmeler kendi arıtma tesisini kurmalı. Bozburun’da yatçılığın ve deniz turizminin gelişmesine paralel olarak yöre halkı, yerel yönetimler ve ilgililer çok yönlü planlama yapmalı. Bozburun bölgesinde teknelerin gittiği yerler belirlenmeli, demirleme yerleri balıkçılık avlanma sahaları göz önünde bulundurularak doğa dostu tonozlama yapılmalı.

Sıvı atık alım yerlerinin sayısı artırılmalı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yerel yönetime hibe edeceği iki tekne sıvı ve katı atık alım teknesi olmalı. Bozburun Körfezi’nde uzun süreli konaklayan tekneler izlenmeli. Bozburun’un körfez içindeki çekek bölgeleri açık deniz kıyısına (Tavşan Bükü) taşınmalı. Akdeniz için kilit tür olan deniz çayırları korunmalı, balıkçılık denetlenmelidir. Deniz sektörü işsizliğin azaltılması için önemli bir alandır. ‘Mavi büyüme’ için ekonomik planlamalarla denizden geçim sağlayanların sayısını artırılmalı. Büyük bir doğal sermaye olan denizden sürdürülebilirlik temelinde yararlanılmalıdır. Yerel ve merkezi idarenin iş birliğiyle sorunlar çözülebilir.”