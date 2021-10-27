GİSAŞ POWER, ‘En İyi Römorkör’ ödülünün sahibi oldu

International Tug & Salvage Magazine'in en iyi römorkör oylamasının sonuçları belli oldu. International Tug & Salvage Magazine’in düzenlediği ve Türkiye’de tasarlanan veya inşa edilen römorkörlerin öne çıktığı “En İyi Römorkör” oylamasında ipi GİSAŞ POWER göğüsledi.

GİSAŞ için Türk firması Navtek tarafından tasarlanan, TK Tuzla Tersanesi’nde inşa edilen ve Türk Loydu tarafından klaslanan dünyanın ilk elektrikli ve sıfır emisyonlu römorkörü GİSAŞ POWER, en iyi römorkör seçildi.

İngiltere’de gerçekleştirilen Tug Technology 2021’de düzenlenen ödül töreninde GİSAŞ Gemi İnşa Sanayi Genel Müdürü Türkan Manasır Öz ve NAVTEK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ferhat Acuner de hazır bulundu.

Vira Haber