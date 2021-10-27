Bulgaristan’da karaya oturan VERA SU gemisi, kurtarılarak Varna Limanı’na çekildi
20 Eylül'de Bulgaristan’ın Kamen Bryag yakınındaki Yaylata koruma bölgesinde kayalıklara oturan Kamer Marine'ne ait VERA SU gemisinin tehlikeli yükün boşaltılmasının ardından bunduğu yerden kurtarılarak Varna Limanı’na çekildiği öğrenildi.
VERA SU gemisi, Bulgaristan’ın korumalı alan olan Yaylata mevkiinde karaya oturduktan günler sonra Kamen Bryag yakınındaki kayalardan çekildi. Gemi, Varna Limanı’na yönlendirildi.
Çevrenin kirletilmesinin önlenmesi için geminin azotlu gübre yükü önceden boşaltıldı. Boşaltma sonrası geminin hafiflemesi, denize açılmasına imkan sağladı. Geminin sahibi olan Türk şirketi Kamer Marine'in Vera Su'dan vazgeçip vazgeçmeyeceğine dair kararı bekleniyor.
Öte yandan, VERA SU gemisinin kurtarma operasyonunun harcamaları sigorta şirketi tarafından karşılanacak. Odesos Tersanesi'ndeki brifingde konuşan Bulgaristan Ulaştırma Bakanı Hristo Aleksiev, aksi takdirde dava açacaklarını söyledi.
Aleksiev, gemi sahibinin eylemlerinin tek amacının gemiyi batırmak olduğunu gösterdiğine dikkat çekerek “Gemi artık devletimize ait. Gemi hurdaya ayrılmayacak ve tamir edilecek” dedi.
Ukrayna'dan Varna'ya giden azotlu gübre taşıyan Kamer Marine'ne ait Panama bayraklı 85.67 metre uzunluğunda ve 12.50 metre genişliğindeki 3217 DWT’lik VERA SU gemisi, 20 Eylül'de Yaylata koruma alanı yakınlarında karaya oturmuştu.
Vira Haber
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