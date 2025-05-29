Bozcaada Limanı'nda Çevre Günü Temizliği

Dünya Çevre Günü kapsamında Bozcaada ilçesinde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Bozcaada Kaymakamlığı öncülüğünde yapılan çalışmada, dalgıçlar limanda deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Etkinlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü, Bozcaada Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi Dalgıçları kiplerinin ortak çalışmasıyla yürütüldü. Dalgıçlar, denizin dibinden tekerlek, plastik şişe, paslı demir parçaları gibi pek çok atığı çıkararak karaya taşıdı. Temizliğe katılan ekipler, farkındalık oluşturmak amacıyla bu atıkları limanda sergilendi.

Vira Haber