Bozcaada ve Gökçeada Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler iptal edildi.

Geyikli-Bozcaada hattında 12 Ocak Çarşamba günü de seferler yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.