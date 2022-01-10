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Bozcaada ve Gökçeada Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Bozcaada ve Gökçeada Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.

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Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler iptal edildi.

Geyikli-Bozcaada hattında 12 Ocak Çarşamba günü de seferler yapılamayacak.
Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

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