Poseidon Marine Genel Müdürü Volkan Altan: “Bildiğimiz İşi Yapıyoruz”

Dinamik ve tecrübeli kadrosu ile denizcilik sektörüne en iyi şekilde hizmet sunmayı hedefleyerek 2017 yılında yola çıkan Poseidon Marine Genel Müdürü Volkan Altan, kuruldukları günden bu yana tecrübe konusunu çok önemsediklerini vurgulayarak; başarılarının sırrını Vira Haber’e anlattı.

Öncelikle bize Poseidon Marine olarak kuruluş hikayenizden ve ne gibi hizmetler verdiğinizden bahsedebilir misiniz?

Firmamızı 2017 yılının ocak ayında kurduk. Ben zaten daha önce de aynı sektörün içindeydim. Bir sene boyunca pek yatırım yapmadan kendi kabuğumuza çekilerek bazı işler yaptık. Ardından bir yılın sonunda dolum tesisini kurarak yola koyulduk. İlk önce yangın söndürme cihazlarının dolumları ve basınç testlerini yaptık; sonrasında ağırlık testine önem vermeye başladık. Şu an gemilerde bulunan yük kreynlerinin 300 tona kadar ağırlık testlerini yapıyoruz. İkinci yatırımımız o şekilde ilerledi. Şimdi bir de yurtdışından can salı getirtiyoruz, satışlarını ve kiralamaları yapıyoruz. Tüm bayrak yetkileri ile birlikte tüm klas kuruluşlarından da yetkimiz var. Şu anda sadece fire and safety servis ve satış yapıyoruz. Özetle bildiğimiz işi yapıyoruz. 5’inci yılımız oldu. Ayrıca yurtdışından ürün getirmeye başladık. Biz üretim yapmıyoruz; sadece alım satım ve atölyelerimizde servis bakım hizmeti veriyoruz. Özetleyecek olursak firmamızda üç kısım var: Yangın söndürme, ağırlık testleri, bir de can sallar olmak üzere. Bunlar için belli yatırımlar gerekiyor, onları da zaten yapıyoruz.

Tedarik alanı rekabetin yoğun olduğu bir sektör. Bu anlamda Türkiye’deki denizcilik tedarik sektörünü değerlendirebilir misiniz?

Son zamanlarda doların artmasından dolayı fiyatlar hiçbir şekilde sabit kalmıyor, ama rekabet çok fazla. Şu anda safety alanında aynı işi yapan 30 firmayı geçtik. Ancak bilgisi ve çevresi olan bizim sektörde ayakta kalıyor. Teknik bilgi çok önemli… Yangın esnasında bizim dolumunu ya da satışını yaptığımız bir ürün çalışmazsa eğer, her şey başladığı gibi biter. Bizim sektör biraz tehlikeli olsa da, deneyimli personelimiz sayesinde şu ana kadar olumsuz bir şey yaşamadık. Denizden gelme, denizciliği bilen arkadaşlarla çalışmaya özen gösteriyoruz. İşinizi düzgün yaptıktan ve arkasında durduktan sonra hiçbir sıkıntı olmuyor.

Hayati önem taşıyan ürünleri tedarik ediyorsunuz. Endüstriyel anlamda güvenceyi nasıl sağlıyorsunuz?

Öncelikle her ürünün denize elverişlilik belgesi var. Çalışılan firmaların ISO belgeleri ve TSE belgeleri mutlaka olmak zorunda. Bizim ilk dikkat ettiğimiz şey satışını yaptığımız ürünün yeterlilik belgesi olması. Belgesi varsa eğer gerekli kontroller atölye ortamında yapılır; ardından piyasaya ürün satmaya başlarız. Sonuçta o ürünü üreten firma o evrakı aldıysa demek ki belli bir kalitede üretiyor demektir. O yüzden evrak olduktan sonra bizim için sıkıntı olmuyor.

Denizcilik sektöründe her şey, her zaman 2 veya 3 kez denetleniyor. Bizim istasyonlarımız her yıl ISO, Denizcilik Müsteşarlığı ve TSE tarafından denetleniyor. Klas kuruluşları da 3 yılda bir denetlemeye geliyor. Bizim şu anda 12 klas kuruluşu, 5 bayrak kuruluşundan yetkimiz var. Bunlar da olmazsa olmazdı zaten. Sizi belli bir lige çıkartıyor bütün bunlar.

Firma olarak tanıtım konusunda nasıl çalışmalar yapacaksınız?

Fuarlara önem veriyoruz. En son Rusya’daki fuara katıldık. Türkiye'deki fuarlara da katılıyoruz. Ama Posedion olarak bir üretimimiz olmadığı için aslında yurtdışı fuarlarına katılmak istemiyoruz. Çünkü zaten gerekli şeylerle tanıtımımızı yapıyoruz. Yıllık para ödediğimiz siteler var, oradan yabancı firmalar bizi buluyor. Yani bir safety firması olarak fuara gittiğiniz zaman pek yeterli olmuyor bizim için. Çünkü oraya gelenler de ilk olarak ne üretiyorsunuz diye soruyorlar. Ancak Rusya bizim açımızdan farklı, çünkü ileride orada bir yer açmayı düşünüyoruz. O yüzden orada yapılan fuarlara katılıyoruz.

2022 için öngörüleriniz neler, nasıl bir piyasa bekliyor sektörü?

Şu an için durum oldukça iyi. Neredeyse 2008 öncesine dönmüş durumdayız. Bizim işlerimiz zincirleme zaten. Önce armatör kazanıyor, ardından sıra bize geliyor ve böylelikle herkes kazanıyor. İnşallah 2022 yılı da böyle devam eder. Market şu anda çok iyi...

Armatörler, tersaneler veya acenteler neden sizi tercih etmeli?

İş kalitesi ve iş ciddiyeti başta olmak üzere profesyonellik de önemli… Bazen kağıt üstünde bilmeniz yeterli olmuyor.

Yapmayı hedeflediğiniz yeni konular var mı?

2022 yılında test tonajımızı 300 tondan 500 tona çıkarmayı düşünüyoruz. Ayrıca Liferafts işini biraz daha çoğaltmayı düşünüyoruz. Siparişlerimizi verdik. Şu ana kadar 300 tane getirttik. 2022 yılında 250 tane daha getirmeyi düşünüyoruz. Çinli bir firmayla anlaşma yaptık. Bunun dışında şirketin atölyelerini biraz daha modernleştirdik. Emniyete daha önem veriyoruz, yenilemeye devam ediyoruz. Her şeyi önlem altına aldık. Yaralanmaları sıfıra indirdik. Çok profesyonel bir ekiple çalışıyor, sürekli açıklarımızı kapatıyoruz. Bunların yanı sıra önümüzdeki sene yurtdışında Rusya’da şube açmayı düşünüyoruz.

Son olarak nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

İnsanların her zaman öğrenmesi gerekiyor. Biz birçok şeyi tecrübe ederek bugünlere geldik. İnsanların kendisini geliştirmesi de gerekiyor.

Özel Haber/Vira Haber