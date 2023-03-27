Bozcaada ve Gökçeada Feribot Seferlerine 'Sis' Engeli

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamada,

27.03.2023 Pazartesi (bugün) Boğaz hatlarında seferlerimiz an itibariyle, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatları tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattı saatsiz olarak devam etmektedir.

27.03.2023 Pazartesi (bugün) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı sefer saatlerinde değişiklikler söz konusudur. Gökçeada'dan saat 07:00 seferi saatinde yapılacak olup, 13.00 seferi saat 12:00'de gerçekleşecektir. Gökçeada'dan gün içerisindeki sonraki tek sefer saat 22.00 seferi olacaktır.

Kabatepe'den ise saat 09.00 seferi saatinde yapılacak olup gün içerisindeki sonraki tek sefer saat 17.00'de yapılacaktır. Kabatepe'den saat 15.00 ve 20.00 seferleri iptal edilmiştir.

27.03.2023 Pazartesi (bugün) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı sefer saatlerinde değişiklik söz konusudur. Bozcaada'dan saat 07:00 ve 10:00 seferleri saatinde yapılacak olup, Bozcaada'dan saat 14:00 seferi 13:00'de, Geyikli'den ise saat 08:00 ve 11:00 seferleri saatinde yapılacak olup saat 15:00 seferi 14:00'de yapılacaktır.

Bozcaada'dan saat 18:00 ve Geyikli'den saat 19:00 seferleri iptal edilmiştir.' denildi.

Vira Haber