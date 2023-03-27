Tanker Alevler içinde Kaldı! 3 Mürettebat Kayıp

Krıstın isimli tanker, seyir hâlindeyken büyük bir patlama yaşandı ve gemi alevlere teslim oldu. Gemiden yapılan acil durum çağrısı sonrası, olay yerine römorkörler ve arama-kurtarma gemileri intikal etti. Gemide bulunan 17 mürettebatın 14'ü tahliye edildi.

3 mürettebatın suya atladığı bildirildi. Atlayan mürettebatı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tankerde bulunan yakıtın patlama riski söndürme çalışmalarını aksatıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vira Haber