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Tanker Alevler içinde Kaldı! 3 Mürettebat Kayıp

Tanker Alevler içinde Kaldı! 3 Mürettebat Kayıp

Lombok Boğazı Açıklarında Krıstın İsimli Tankerde Büyük Bir Patlama Sonrası Yangın Çıktı.

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Krıstın isimli tanker, seyir hâlindeyken büyük bir patlama yaşandı ve gemi alevlere teslim oldu. Gemiden yapılan acil durum çağrısı sonrası, olay yerine römorkörler ve arama-kurtarma gemileri intikal etti. Gemide bulunan 17 mürettebatın 14'ü tahliye edildi.
3 mürettebatın suya atladığı bildirildi. Atlayan mürettebatı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tankerde bulunan yakıtın patlama riski söndürme çalışmalarını aksatıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vira Haber

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