Tanker Alevler içinde Kaldı! 3 Mürettebat Kayıp
Lombok Boğazı Açıklarında Krıstın İsimli Tankerde Büyük Bir Patlama Sonrası Yangın Çıktı.
A+A-
Krıstın isimli tanker, seyir hâlindeyken büyük bir patlama yaşandı ve gemi alevlere teslim oldu. Gemiden yapılan acil durum çağrısı sonrası, olay yerine römorkörler ve arama-kurtarma gemileri intikal etti. Gemide bulunan 17 mürettebatın 14'ü tahliye edildi.
3 mürettebatın suya atladığı bildirildi. Atlayan mürettebatı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tankerde bulunan yakıtın patlama riski söndürme çalışmalarını aksatıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Vira Haber
Bu haber toplam 51 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.