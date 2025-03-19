Bozcaada ve Gökçeada’ya Bazı Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada’dan saat 10.00, Geyikli’den saat 11.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’den saat 15.00, Gökçeada’dan saat 13.00 ve 17.00 seferleri iptal edildi.

Vira Haber