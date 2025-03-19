Akkaya Barajı’ndaki Kaçak Avcı Kulübeleri Yıkıldı

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Niğde il sınırları içerisinde yer alan Akkaya Barajı Sulak Alanı’nda tespit edilen kaçak güme yapıları, ilgili birimlerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yıkılmış olup, alanda izinsiz yapılaşmaya kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Doğa koruma ve çevre düzenlemeleri kapsamında yürütülen denetimlerde, mevzuata aykırı olarak inşa edilen kaçak gümeler tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Doğal yaşamı ve ekosistemi koruma sorumluluğumuz çerçevesinde, yasa dışı yapılaşmalara karşı kararlılıkla mücadele edilmektedir. Bu tür hukuka aykırı faaliyetlerde bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacak olup, kaçak yapılaşmaya hiçbir şekilde izin verilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Vira Haber