DTO Aliağa, 5. Şiir, Resim ve Kompozisyon Yarışmasını Düzenliyor

Yarışma, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayacak şekilde üç farklı kategoride gerçekleştirilecek. İlkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri şiir, lise öğrencileri ise kompozisyon dalında yarışmaya katılabilecek.

Bu yılın yarışma konuları da çevre ve deniz bilincine dikkat çekiyor. Resim ve şiir yarışmaları için "Maviye Yolculuk, Doğaya Saygı" teması belirlenirken, kompozisyon yarışmasının konusu ise "Denizlerimizi Koruyalım, Karbon Ayak İzimizi Azaltalım" olarak açıklandı.

Başvurular, 4 Nisan 2025 Cuma gününe kadar İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi’ne yapılabilecek.

Vira Haber