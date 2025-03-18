DTO Aliağa, 5. Şiir, Resim ve Kompozisyon Yarışmasını Düzenliyor
İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi, deniz sevgisini aşılamak ve gençleri denizcilik konusunda bilinçlendirmek amacıyla bu yıl beşinci kez şiir, resim ve kompozisyon yarışması düzenliyor.
A+A-
Yarışma, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayacak şekilde üç farklı kategoride gerçekleştirilecek. İlkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri şiir, lise öğrencileri ise kompozisyon dalında yarışmaya katılabilecek.
Bu yılın yarışma konuları da çevre ve deniz bilincine dikkat çekiyor. Resim ve şiir yarışmaları için "Maviye Yolculuk, Doğaya Saygı" teması belirlenirken, kompozisyon yarışmasının konusu ise "Denizlerimizi Koruyalım, Karbon Ayak İzimizi Azaltalım" olarak açıklandı.
Başvurular, 4 Nisan 2025 Cuma gününe kadar İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi’ne yapılabilecek.
Vira Haber
Bu haber toplam 137 defa okunmuştur
Etiketler : DTO Aliağa, Yarışma, Resim, Aliağa
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.