Kuzey Star Tersanesi'nde Anlaşma Sağlandı: İşçilerin Alacakları Ödenecek

Limter-İş Sendikası'nın öncülüğünde gerçekleştirilen eylemler neticesinde, tersane yönetimi işçilerin ödenmeyen alacaklarını ödeme taahhüdünde bulundu.​

Aralık ayında işlerin sona erdiği gerekçesiyle 14 işçi işten çıkarılmış ve bu süreçte kıdem, ihbar tazminatları ile yıllık izin hakları ödenmemişti. Çınar Denizcilik adlı taşeron firmada çalışan bu işçiler, 5 Ocak'ta haklarını alamadan işten çıkarılmalarının ardından, Limter-İş Sendikası'nın desteğiyle tersane önünde eyleme başladılar.​

Eylemlerin 14. gününde, Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı'nın tersane önündeki aydınlatma direğine çıkarak dikkat çekmesi üzerine, tersane yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı. Limter-İş Genel Sekreteri Hakkı Demiral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, işçilerin alacaklarının avukatlar eşliğinde ödeneceğini duyurdu. Demiral, "Tersane işçileri direndi, patron geri adım attı: İşçilerin alacakları avukat eşliğinde ödenecek. Kuzey Star Tersanesi'nde sabah saatleri itibariyle aydınlatma lambasına çıkarak direnişini devam ettiren işçiler, patronlara geri adım attırdı. Aydınlatma lambasına çıkarak bekleyen Limter-İş Sendikası Başkanı Kamber Saygılı itfaiye ile birlikte aşağıya indi." ifadelerini kullandı.

Vira Haber