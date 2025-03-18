Kuzey Star Tersanesi'nde Anlaşma Sağlandı: İşçilerin Alacakları Ödenecek
Tuzla'da faaliyet gösteren Kuzey Star Tersanesi'nde, işçilerin 14 gün süren direnişi sonuç verdi.
Limter-İş Sendikası'nın öncülüğünde gerçekleştirilen eylemler neticesinde, tersane yönetimi işçilerin ödenmeyen alacaklarını ödeme taahhüdünde bulundu.
Aralık ayında işlerin sona erdiği gerekçesiyle 14 işçi işten çıkarılmış ve bu süreçte kıdem, ihbar tazminatları ile yıllık izin hakları ödenmemişti. Çınar Denizcilik adlı taşeron firmada çalışan bu işçiler, 5 Ocak'ta haklarını alamadan işten çıkarılmalarının ardından, Limter-İş Sendikası'nın desteğiyle tersane önünde eyleme başladılar.
Eylemlerin 14. gününde, Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı'nın tersane önündeki aydınlatma direğine çıkarak dikkat çekmesi üzerine, tersane yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı. Limter-İş Genel Sekreteri Hakkı Demiral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, işçilerin alacaklarının avukatlar eşliğinde ödeneceğini duyurdu. Demiral, "Tersane işçileri direndi, patron geri adım attı: İşçilerin alacakları avukat eşliğinde ödenecek. Kuzey Star Tersanesi'nde sabah saatleri itibariyle aydınlatma lambasına çıkarak direnişini devam ettiren işçiler, patronlara geri adım attırdı. Aydınlatma lambasına çıkarak bekleyen Limter-İş Sendikası Başkanı Kamber Saygılı itfaiye ile birlikte aşağıya indi." ifadelerini kullandı.
Vira Haber
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