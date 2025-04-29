Bozcaada ve Gökçeada’ya Tüm Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gestaş firmasından yapılan açıklamada, "29.04.2025 Salı Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 29.04.2025 Salı Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

Vira Haber