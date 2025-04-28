Alpet Türkiye Petroleum İstanbul’a Damga Vurdu

Fuarın en büyük oyuncularından biri olan akaryakıt dağıtım şirketi Alpet Türkiye’nin Genel Müdürü Fidan Bayındır, fuara ve sektöre yönelik açıklamalarda bulundu.

Petroleum Istanbul, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde, sektörünün devleriyle birlikte bir kez daha ziyaretçilerini ağırladı. Sektöre yön veren oturumların gerçekleştiği, ürün ve hizmetlerin sunulduğu fuar, renkli gösterilere de ev sahipliği yaptı. Zeren Group Holding enerji grubu iştiraklerinden biri olan Alpet Türkiye, renkli standıyla rekor ziyaretçi sayısına ulaşarak, fuarın en dikkat çeken şirketlerinden biri oldu. Alpet, fuar alanında istasyon konseptine uygun olarak tasarladığı standında, ziyaretçilere gerçek bir istasyon deneyimi sundu. Fuar kapsamında düzenlenen “Mobilitenin Geleceğinde Yakıt Dışı Perakende ve Hizmetler” başlıklı oturumda Alpet Satış ve Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Okan Ekinci, konuşmacı olarak yer aldı. The Retail Marketeers Kurucu ve Yönetici Ortağı Christian Warning’in moderatörlüğündeki oturumda Ekinci, değişen tüketici alışkanlıkları, akaryakıt dışı perakendenin yükselen rolü ve mobilitenin geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

1997 yılından bu yana dünya ülkelerinden katılımcıların beğenisine sunulan Petroleum İstanbul fuarına yönelik açıklama yapan Alpet Türkiye Genel Müdürü Fidan Bayındır, “Alpet olarak, yaklaşık 30 yıldır sektörünün başrol oyuncularını buluşturan Petroleum Istanbul’da bir kez daha yer aldık. Enerji sektörünün geleceğine yön veren, enerji çözümleri, yükselen trendler, inovasyon ve en yeni teknolojik ürün ve hizmetlerin sergilendiği böylesine kapsamlı bir fuarda bulunmak bizim için hem gurur hem keyif verici oluyor. Petroleum İstanbul, tüm kamu kurum ve kuruluşlarını özel sektörle bir araya getirmesinin yanı sıra ulusal, bölgesel ve uluslararası enerji şirketleri için önemli bir iş birliği platformu olma özelliği taşıyor. Katılımcılara ve ziyaretçilere oldukça verimli bir ticaret ortamı sağlayan ve tüm dünyanın ilgisini çeken bu stratejik fuarın, İstanbul’da yapılıyor olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı” dedi.

“Depolama kapasitemiz ve kaliteli hizmet anlayışımızla sektörde fark yaratıyoruz”

Türkiye’nin, kendi bölgesinin enerji merkezi olma yolunda ilerlediğinin altını çizen Bayındır, “Ülkemizin, kendi bölgesindeki konumunu güçlendiren, çok ciddi yatırımlara imza atıyoruz. Bilhassa Zeren Group’un Alpet Türkiye’yi satın almasının ardından büyük bir ivmelenme yaşadık. Şu an yaklaşık 250 bin tonluk bir depolama kapasitesine sahibiz. Bu da bizi, Türkiye’deki en büyük kapasitelere sahip dağıtım şirketlerinden biri yapıyor. Terminallerimiz ve depo yatırımlarımız, pazar payımızı artıran en temel unsurlar. Ancak bizi bilinir kılan ilkelerin başında, müşterilerimize en iyi hizmet kalitesini sunuyor olmamız geliyor. Bu duruş, ciromuzun artmasında da etkili oluyor” dedi.

“Hedefimiz: Alpet’i sektörün tartışmasız lideri yapmak”

Bayındır sözlerini şöyle sürdürdü: “Elde ettiğimiz yatırım desteği, güçlü ekibimiz, marka gücümüz ve yaptığımız çalışmalar bize sürdürülebilir bir başarı sağlayacağımıza dair güven veriyor. Kendimize olan inancımız tam. Ben her zaman, ‘yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır’ diyorum. Bayilerimize de bu yaklaşımımı bütün şeffaflığıyla anlatıyorum. Güven, sektörümüzün en önemli sacayaklarından biri. Müşterilerimizle geliştirdiğimiz güven bağını, bayilerimizin desteğiyle her geçen gün daha da büyütüyoruz. Öte yandan arkamızdaki güçlü holding desteğiyle, yatırımlarımızı en iyi sonuçlara dönüştürmeyi ve Türkiye genelinde bulunan 2025 yılı sonuna kadar, sürdürülebilir büyüme yolculuğumuza ivme kazandırmayı arzuluyoruz. Alpet’i sektörde ‘tartışmasız lider’ konumuna taşıma hedefimizden hareketle, 2026 sonu itibarıyla mevcut kapasitemizi de ikiye katlayacağımıza inanıyorum.