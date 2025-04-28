Celestyal Discovery, Yunanistan’da Deniz Biyoyakıtı ile Yakıt İkmali Yapılan İlk Gemi Oldu

Bu önemli teslimat, Lavrion Limanı’nda Celestyal ile Motor Oil Group’a bağlı Coral Marine Products SA ortaklığında gerçekleştirildi.

Yerel olarak üretilen bu yakıt karışımı, geleneksel deniz yakıtı ile geri dönüştürülmüş kullanılmış kızartma yağlarından elde edilen ikinci nesil bir biyoyakıtın birleşiminden oluşuyor. Motor Oil’in yan kuruluşu Verd tarafından geliştirilen bu yenilik, yeni ISO 8217:2024 standartlarına tamamen uygun ve yaklaşık yüzde 21 oranında CO₂ emisyonu azaltımı sağlıyor.

Celestyal COO’su Kaptan George Koumpenas konuya ilişkin şunları söyledi: “Bu girişim, sürdürülebilir kruvaziyer turizmine yönelik anlamlı bir adımı temsil ediyor. Celestyal Discovery’nin, Yunanistan’da ve bölgemizde kruvaziyer sektörünün çevresel etkilerini azaltma konusunda öncü olmasından gurur duyuyoruz” diye konuştu. Celestyal CEO’su Chris Theophilides ise “Filo yenilememizden, güzergahlarımızı genişletmeye kadar sürdürülebilirlik uzun vadeli vizyonumuzun merkezinde yer alıyor. Biyoyakıt kullanımı bizim için gurur verici bir an ve yerel uzmanlıkla küresel vizyonun birleştiğinde nelerin mümkün olduğunu gösteriyor. Gezegenimizi destekleyen ve gelecek nesiller için kruvaziyer deneyimini zenginleştiren daha fazla çözüm keşfetmeye kararlıyız” diye konuştu.

1.360 yolcu kapasiteli Celestyal Discovery, Kasım 2023’te Celestyal filosuna katılarak yenileme süreçlerinden geçti. Nisan’dan Kasım’a kadar Atina çıkışlı üç ve dört gecelik “Iconic Aegean” turlarında Mikonos, Kuşadası, Patmos, Rodos ve Santorini’ye uğrayacak. Ardından, Arap Körfezi’ne geçerek Abu Dabi çıkışlı 3 ve 4 gecelik “Iconic Arabia” turları düzenleyecek. Bu turlar Dubai, Sir Bani Yas Adası, Doha, Khasab ve Ras el Khaimah’ı kapsıyor.

Vira Haber