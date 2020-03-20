Bozcaada'dan İlginç Koronavirüs Kararı!

Koronavirüs salgını nedeniyle şehirlerden kaçan insanlar turistik beldelere yönelmeye başladı. Bu bölgelerden biri olan Çanakkale'ye bağlı Bozcaada'da belediye ilçedeki konaklama tesislerini kapattı.

Belediye Başkanı Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde son günlerde geliş yönünde görülen olağandışı bir yolcu ve araç artışı sebebiyle, Bozcaada halkından ve esnafımızdan gelen talep, görüş, dilek ve öneriler neticesinde Bozcaada Belediye Başkanlığı ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu arasında bir görüşme yapılmıştır.

FAALİYETLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Varılan tam mutabakat neticesinde; ülke ve dünya gündeminde büyük bir tehlike olarak hayatımızda olan viral salgın tehdidinin risklerini en aza indirmek; viral yayılmanın engellemesini sağlamak ve sosyal yalıtımı destekleyebilmek amacıyla konaklama tesislerinin 19 Mart - 15 Nisan 2020 tarihleri arasında tedbiren geçici olarak faaliyetlerinin durdurulması kararı alınmıştır" ifadesini kullandı.

Vira Haber