Koronavirüs Sebebiyle En Riskli 5 İl Açıklandı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'deki en riskli illeri açıkladı.

İşte o açıklama:

EN RİSKLİ İLLER

En riskli bölge İstanbul'dur, ikinci sırada Ankara vardır, üçüncü sırada İzmir vardır, Antalya vardır, bu kalabalık şehirler. Van vardır İran meselesi nedeniyle. Dolayısıyla buralarda kontrol edilemeyecek bir vaka sayısına ulaşılırsa farklı tedbirler düşünülebilir"

"VAKA SAYISI NİSAN'DA AZALACAKTIR"

Vaka sayısı mutlaka azalacaktır yani Nisan ayında havalar açılınca insanlar alışveriş merkezlerinden çıkınca kapalı ortamlardan daha dışarıya çıkınca evler daha çok havalandırılıp kapalı mekanlar daha çok havalandırılır pencereler açılır hale gelince ve diğer önlemleri de beraberinde alınarak Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusundaki önlemlere ilave olarak söylüyorum alarak bu vaka sayısı Nisan'da azalacaktır.

Güneşin görülmesiyle etrafın kurumasıyla azalacaktır.Sinemalar kapatıldı, kafeler kapatıldı, okullar kapatıldı, üniversiteler kapatıldı, okullar artık online eğitim yapar hale getirildi.İki haftayı şunun için yaptık, bu dinamik bir kurul, iki hafta sonra durumu tekrar değerlendirelim.

Vira Haber