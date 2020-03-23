Zonguldak Limanı’nda Koronavirüs Paniği

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bektaş, Ukrayna'dan Zonguldak Limanı'na gelen kuru yük gemisindeki 51 Türk vatandaşının gözlem altında olduğunu ifade ederek, şüpheli bir durum olmadığını belirtti.

Limanda baştan bu yana herhangi sıkıntılı bir durum söz konusu olmadığını söyleyen Bektaş, gemiyle gelen 10 Ukraynalı vatandaşın ise içeri alınmadığını, gemiyle geri gönderileceği vurgusunu yaptı.

Ayrıca gözlem altında tutulan 51 Türk vatandaşına psikolojik ve sosyolojik destekte bulunulacak.

Vira Haber