TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Koronavirüs Açıklaması Yaptı

"Dünya genelinde ve ülkemizde yayılan Korona virüsü (COVİD-19) sebebi ile Dünya Sağlık Örgütü bu salgını 11 Mart 2020 tarihinde “pandemi” olarak ilan etmiştir. İnsan sağlığını ölümcül derece tehdit eden bu salgına dünya ülkeleri ve ülkemiz vatandaşları ile topyekûn koruma tedbirleri alınmış ve alınmaya devam etmektedir.

İnsan yoğunluğunun fazlaca bulunduğu ve ortak çalışma alanlarında mesai harcadıkları sektörümüzde, insan sağlığını tehdit eden bu salgına karşı tedbirler ve önlemler alınması elzemdir. Resmi kurumlarımızın aldığı önlemlere ek olarak, bireysel önlemlerin alınması, insan sağlığını korumaya yönelik açıklanan yöntem ve tedbirlerin hayata geçirilmesi, yayınlanan kurallara uyulması ile bu salgının yayılması önlenebilir.

Özellikle sektörümüzde çalışan meslektaşlarımızın ve diğer tüm çalışanların sağlığını korumak ve salgının yayılmasına engel olmak amacıyla yasal sınırlar çerçevesinde, hijyen kurallarının dikkat ile uygulanması, ek tedbirlerin alınması, sağlık kurum ve kuruluşlarının açıkladıkları yöntem ve tedbirlerin ivedilikle uygulama/uygulatılmaya başlanması, Resmi Gazetede yayınlanan 22 Mart 2020 tarihli 31076 sayılı 2020/04 Genelge örnek alınarak ortak çalışma alanlarındaki çalışan insan yoğunluğunun ücretli/idari izinler ile azaltılması, gruplar halinde ulusal ve uluslararası toplantı/etkinlik vb. çalışmaların kısıtlanması ya da iptal edilmesi konusunu tavsiye ediyoruz.

Ayrıca bu dönemde meslektaşlarımızın bireysel olarak yaşayacağı hukuksal problemler için, Odamız avukatına ilgili süreçlerini danışabileceklerini hatırlatmak isteriz.

Alınacak tedbirler ve önlemler ile bu salgının yayılmasına dur demeliyiz. Tüm sektörümüzü yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarının açıkladıkları sağlık tedbirlerini almaya davet ediyoruz."

Vira Haber