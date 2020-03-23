Yaklaşık 300 Balıkçı Karantinada

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından koronavirüs önlemleri dahilinde sağlık kontrolünden geçirilen balıkçılar, evlerinde 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulmaya başlandı. Yaklaşık 300 kadar balıkçının karantina altında olduğu öğrenildi.

Fenerköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Bekir Ziya Karaçengel, mürettebatla ilgili tedbirlerin alındığını sağlık testlerinden geçirildiklerini ve olumsuz herhangi bir bulgu olmadığını ifade etti.

Karantina altındaki balıkçılara belirli bir süre sonra tekrar test yapılacağını ardından karantinanın sona ereceğini söyledi.

Vira Haber