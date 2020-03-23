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Karantinaya Alınan Kişi Sayısı Açıklandı

Karantinaya Alınan Kişi Sayısı Açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’de karantinada olan kişi sayısını açıkladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurt dışından Türkiye’ye gelip karantinaya alınanların sayısının 11 bin 269 olduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada karantinaya alınanların yanı sıra karantina uygulamasının kaç ilde yapıldığını da açıkladı.

36 KYK YURDUNDA KALIYORLAR

Açıklamaya göre 23 ilde 36 KYK yurdunun karantina yerlerine dönüştürüldü.

Bakan Kasapoğlu, ''Bu yurtlarımızda gözlem altında tutulan vatandaşlarımızın her birinin karantina kuralları gereği ayrı odalara kaldıklarını vurgulamak isterim.'' dedi.

Vira Haber

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