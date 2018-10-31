Bozkırın ortasında turizm için tekne inşa ediyor

Eskişehir Teksan Sanayi Sitesinde bulunan atölyesinde tamamen el işçiliği ile çeşitli boyutlarda kayıklar üreten Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Şahin, pek çok bölgeye turizm amacıyla tekne ve Sultan Kayıkları ihraç ediyor. Tekne ve kayıkların yapımında Selçuklu, Osmanlı, Frig gibi dönemlere ait tasfirleri kullanan Şahin, turistik bölgeye göre de motifler işliyor. Yakıt olarak da yenilenebilir enerjiyi kullanan Şahin, pek yakında yurt dışına da açılmanın planlarını yapıyor.

"Ülkemizde bu alanda eksiklik olduğunu hissettim"

Eğimi sonrasında pek çok ülkeye giderek incelemelerde bulunduğunu aktaran Şahin, “Eğitim hayatım ve sonrasında diğer Avrupa ülkelerinde ve turizm destinasyonlarında turistik ve ticari amaçlı gezilerim sırasında bu ülkelerin tarihlerini ve kültürel miraslarını koruyarak yaşattıklarını ve ticarileştirdiklerini gördüm. Daha sonra ülkemizde bu alanda açıklık ve eksiklik olduğunu düşünerek deniz taşıtlarında bu formu uygulayıp otantik tekne ve kayık üretimi fikrini araştırıp işletmemi kurup üretime başladım. İşletmemiz kurulduğu tarihten günümüze kadar kendi kültürümüzü yansıtan Selçuklu ve Osmanlı Kayıklarının yanı sıra Anadolu’da var olmuş ve bize kültürel miras bırakmış diğer medeniyetlerden izler taşıyan Sultan kayıkları, Lidya kayıkları, Frig kayıkları üreterek satışlarını gerçekleştiriyoruz” dedi.

"Çok yakın bir zamanda yurt dışı ihracatlarımıza da başlayacağız"

Firmalarının her geçen gün büyüdüğünü ve tanındığını aktaran Halit Şahin, “Firmamız her geçen gün büyüyen iş gücü ve ürün tasarımları ile geleceğe daha sağlam ve emin adımlarla yürüyor. Bu kapsamda yeni ürün ve üretim teknolojileri kullanılarak ürün ağımızı artırmak ve yenilenebilir enerjinin kullanıldığı elektrikle çalışan kayıklar üretmeyi planlıyoruz. Bu formda üretilen kayıklar hem daha çevreci hem de daha az yakıt tüketiyor. Ekonomik olarak da oldukça verimli durumda. KOSGEB’te bizi bu konuda oldukça destekliyor. Çok yakın bir zamanda yurt dışı ihracatlarımıza da başlayacağız” ifadelerini kullandı.

"Frig Vadisinden esinlenerek yapıldı"

Son olarak yaptığı kayıktan da bahseden Şahin, şunları dile getirdi:

“Görülen kayık Firg Vadisinden esinlenerek yapılmış, burada bulunan tarihsel ve kültürel dokuları, oradaki yapılardan örnek alınarak hazırlanmış bir tekne. Özelliği tamamen fiberglastan yapılmış olması. Batmaz özelliğe sahip çok uzun ömürlü bir tekne. Yeni teknolojiyle donatılarak önümüzdeki günlerde turizm alanında hizmete girecek.”

Vira Haber