DTO Kocaeli’de kıdemli üyelere vefa

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi’nin Ekim ayı meclis toplantısı Körfez Kaymakamı Dr.Hasan Hüseyin Can ile Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Salih Bostancı’nın katılımıyla gerçekleşti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi’nin Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel’in faaliyetler hakkında bilgi verdiği toplantı, Körfez Kaymakamı Dr.Hasan Hüseyin Can ile Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Salih Bostancı’nın katılımıyla gerçekleşti.

“DOĞRU KARAR”

DTO Kocaeli Şubesi’nin yeni hizmet binasında Meclis Başkanı Kürşat Bal yönetiminde gerçekleşen Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nın konukları Körfez İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ile Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Salih Bostancı oldu. Konuklara selamlama konuşması yapan Körfez İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, DTO’nun şubeleşip Körfez İlçesi’ne taşınmasının çok doğru bir karar olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu belirtti.

“ÇOK YOL VAR”

Devamında ise, “Dünya üzerinde denizler açısından zengin bir coğrafyada bulunuyoruz. Ama istifade etme hususunda kat etmemiz gereken daha çok yol var. Öyle ümit ediyorum ki, Körfez’de faaliyete başlayan DTO bu eksiklerin giderilmesinde önemli rol oynayacaktır. Çok enerjik ve arzulu bir Başkan ve yönetimimiz var. Bu enerjileriyle önemli çalışmalara imza atacaklardır” ifadelerini kullandı.

GMO Başkanı Salih Bostancı ise yaptığı konuşmada, meclis üyelerine odalarını tanıttı ve yapısı hakkında bilgi verdi. Ayrıca DTO’nun Kocaeli’de kurumsal bir yapıya kavuşmasının kendileri açısından da önemli olduğunu kaydetti.

BİR İLK YAPILDI

Meclis’te daha sonra DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel söz aldı. Ekim ayında birçok etkinlik, toplantı ve ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Doğusel, “Özellikle bir kez daha belirtmek isterim ki, genel merkez yönetim ve meclis toplantısına ilk defa İstanbul dışında şubemizin ev sahipliği yapması önemliydi” dedi.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Düzenlenen meclis toplantısında meslekte 40 yıl ve üstü kıdemli sektör temsilcileri Nurettin Aslan, Erdal Uzman ve Fahir Tuncer ile katılımından dolayı GMO Başkanı Salih Bostancı’ya plaket verildi. Erdal Uzman, Başkan Doğusel ve ekibini genel kurul sonrası daha yakından tanıdığını belirterek, “Yönetimimiz kısa sürede önemli işler başardılar. Bu tempo içinde bizleri de hatırlaması anlamlı oldu” dedi. DTO’nun bir sonraki toplantısının 27 Kasım Salı günü yapılacağı duyuruldu.

Vira Haber