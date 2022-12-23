Bremen ve İzmir Limanları İşbirliği Yapacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dünya Kenti İzmir Derneği (DİDER) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığıyla Bremen ile İzmir’in kardeş kent olmalarının yıldönümü nedeniyle 20 Aralık’ta düzenlenen Forum’da, iki şehir arasında yenilenebilir enerji, start-up ve sürdürülebilir gıda konuları değerlendirilirken, liman ve denizcilik alanında işbirliği de konuşuldu.

Bremen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Thomas Pawlik’in sunumuyla başlayan toplantıda, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir’deki limanlar ve denizyolu taşımacılığı ile ilgili bir sunum yaptıktan sonra soruları yanıtladı. Türkiye’de limanlarda elleçlenen yükün yüzde 15’inin İzmir ve Aliağa limanlarında gerçekleştiğini belirten Öztürk, Ege Bölgesi’nde artan sanayi yatırımlarının ve yükselen ihracatın, bölge limanlarının potansiyeline olumlu şekilde yansıdığını söyledi.

“YÜK FUARINI BİRLİKTE DÜZENLEYELİM”

Bremen ve İzmir limanları arasında bu yıl 26 bin TEU’nun üzerinde konteyner taşındığını ifade eden Öztürk, yeşil liman dönüşümü ve akıllı liman uygulamaları alanında bilgi ve teknoloji transferine değindi. Öztürk, Avrupa’nın en büyük deniz taşımacılığı fuarlarından biri olan Breakbulk Europa Fuarı’nın 2024 veya 2025 yılında Bremen ve İzmir işbirliği ile düzenlenmesini de önerdi. Bremen’in fuara iki yıl üst üste ev sahipliği yaptığını hatırlatan Öztürk, deniz taşımacılığı, liman, ekipman ve lojistik sektörünü temsil eden 120 ülkeden 4 binin üzerinde firmanın katıldığı fuarın, İzmir’in ortaklığı sayesinde daha etkili hale geleceğini söyledi.

Toplantıda Bremen Limanı Gelişim ve İnovasyon Birim Başkanı Stefan Farber ise karbon emisyonunun sıfırlanması ve akıllı limanlar konularında yaptıkları çalışmaları aktardı. Toplantıda Bremen Bilim ve Limanlar Bakanlığı’ndan Liman Ekonomisi ve Lojistik Birimi Başkanı Dr. Iven Kramer ile Bremen Kargo Dağıtım Merkezi’nden Svetlin İvanov da yer aldı. Toplantı sonrasında üniversite yetkilileri, katılımcılara gemi simülatörü eğitim tesisini gezdirdi.