ShipEntegra, Deloitte Technology Fast 50’de Birinci Oldu

Bu yıl 17.kez gerçekleştirilen Deloitte Technology Fast 50, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini özel bir törenle ödüllendirdi. Teknoloji odaklı dijital bir lojistik şirketi olarak öne çıkan ShipEntegra, Deloitte Technology Fast 50 listesinde yüzde 8 bin 545’lik büyüme oranıyla birinci sırada yer aldı.

Kendi teknolojisini üreten, problem çözmede ileri teknolojiyi kullanan ve teknoloji konusunda Ar-Ge tarafında ciddi yatırımlarda bulunan şirketlerin, son 3 yıldaki net satışlarındaki büyüme oranlarına göre ödüllendirildiği Deloitte Technology Fast50’nin sonuçları düzenlenen tören ile açıklandı. “E-ihracatın Kolayı Var” sloganıyla 2019 yılından bu yana sektörü domine eden ve birçok ilki gerçekleştiren ShipEntegra, Deloitte Technology Fast50 sıralamasında birinci oldu.

HBR Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Deloitte Technology Fast50’nin ödül töreninde konuşan ShipEntegra CEO’su Ali Ceylan, “Türkiye’de coğrafyayı kader olmaktan çıkartıp e-ihracatın tabana yayılması için ilham kaynağı olmak ve Türk menşeili ürünlerin global pazardaki yenilikçi çözümlerimizle rekabet gücünü artırma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kısaca, ShipEntegra ile Ayşe teyzenin el emeği göz nuru ürettiği bir ürünü dünyanın herhangi bir noktasında satışını organize edebilmesini ve ürünün alıcıya teslim edilene kadarki tüm süreçlerini yapay zeka sayesinde en doğru hizmeti almasını sağlamaktayız. 4 yıl önce başlayan ShipEntegra maceramıza birçok yenilik ve ilki sığdırdık. Şu anda 150 kişilik büyük bir ekip ile 50 binden fazla e-ihracat girişimcisine hizmet veriyoruz. Ekosistemin büyümesi adına teknolojik alt yapımızı ve yatırımlarımızı her geçen gün geliştirerek çok daha fazla insana ulaşacağımıza eminim. Tüm bu çalışmalarımızın sonucunda emeklerimizin takdir edilmesi bizim için en büyük gurur kaynağı. Bu ödülde emeği olan tüm ekip arkadaşlarıma ve değerli girişimcilerimize teşekkürlerimi sunuyorum ”dedi.

ShipEntegra, dünyanın önde gelen satış kanalları ve global lojistik firmalarını tek ekranda toplayan teknolojisiyle hizmet veriyor. Sınır ötesi ticaretin tüm süreçlerini tek tıkla yönetmeyi sağlayan marka, geliştirilmiş yazılım altyapısıyla sektörün nabzını tutuyor.