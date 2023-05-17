Brent Petrolün Varil Fiyatı Ne Kadar Oldu

Dün 75,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,72 azalışla 74,37 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,30 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ham petrol stoklarında artış ile ABD ve Çin'de beklenenden zayıf ekonomik verilerin talep endişelerini artırması etkili oldu.

Stoklardaki artış öngörüsü ülkede talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskıladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise bugün açıklanacak.

Vira Haber