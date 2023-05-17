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Karaya Oturan Gemiyi Kıyı Emniyeti Kurtardı

Karaya Oturan Gemiyi Kıyı Emniyeti Kurtardı

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda karaya oturan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

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Yunanistan'dan İstanbul Tuzla'ya hareket eden "Princess Wafya" isimli Sierra Leone bayraklı 97 metre boyundaki gemi, Marmara Adası'nın Gündoğdu mevkisinde karaya oturdu.

Gemi kaptanının durumu bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "Nazım Tur" römorkörü sevk edildi.

Balık adam ekibinin yaptığı su altı incelemesinin ardından gemi, uzman kurtarma ekibi ve römorkör tarafından kurtarılarak güvenli bölgeye intikali sağlandı.

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Vira Haber

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