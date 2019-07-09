İstanbul30 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. 'British Heritage' Suudi Arabistan limanına sığındı
'British Heritage' Suudi Arabistan limanına sığındı

'British Heritage' Suudi Arabistan limanına sığındı

BP'ye ait olduğu belirtilen 'British Heritage' tankerinin, İran tarafından ele geçirilme korkusuyla Suudi Arabistan limanına sığındığı iddia edildi.

A+A-

İngiliz The Independent gazetesi, Irak'ın Basra Körfezi'nde bulunan Al Başrah Petrol Terminali'ne seyir halinde olan BP'ye ait 'British Heritage' isimli tankerinin İran tarafından ele geçirileceği korkusuyla Suudi Arabistan limanına sığındığını yazdı.

Gemi kaptanının, İran'ın, Cebelitarık'ta alıkoyulan gemisine karşılık misilleme yapabileceğinden endişe ederek Suudi limanına sığındığı belirtildi.

Vira Haber

Bu haber toplam 122 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.