'British Heritage' Suudi Arabistan limanına sığındı
BP'ye ait olduğu belirtilen 'British Heritage' tankerinin, İran tarafından ele geçirilme korkusuyla Suudi Arabistan limanına sığındığı iddia edildi.
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İngiliz The Independent gazetesi, Irak'ın Basra Körfezi'nde bulunan Al Başrah Petrol Terminali'ne seyir halinde olan BP'ye ait 'British Heritage' isimli tankerinin İran tarafından ele geçirileceği korkusuyla Suudi Arabistan limanına sığındığını yazdı.
Gemi kaptanının, İran'ın, Cebelitarık'ta alıkoyulan gemisine karşılık misilleme yapabileceğinden endişe ederek Suudi limanına sığındığı belirtildi.
Vira Haber
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Etiketler : Gemi, ingitere, suudi Arabistan, gemi, Cebelitarık
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