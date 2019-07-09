İDO misafirlerine ücretsiz otopark

İDO, misafirlerine sunduğu avantajlı kampanyalarını sürdürüyor. İDO ve İspark iş birliği ile gerçekleştirilen kampanya ile İDO misafirleri, zaman ve yakıt tasarrufu yaptıkları deniz yolculuklarından sonra ücretsiz otopark hizmeti de alacak.

İDO misafirleri, 2019 yılına ait olmak koşuluyla, sefer tarihi fark etmeksizin tek yön veya gidiş-dönüş olarak İDO Dış Hat Deniz Otobüsleri ve Hızlı Feribot seferleri için satın aldıkları tüm yaya yolcu ve araç biletleri ile kampanyadan faydalanabilecek.

Vira Haber