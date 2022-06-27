Brokerlik Şirketinin Eski Çalışanları Haklarını Mahkemede Savunacak

Green & Black Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Mükremin Altuntaş'ın sektörel basın organlarına verdiği demeçlerde ve sektör paydaşlarına ilettiği çeşitli e-maillerde uzun yıllardır kendisiyle çalışmakta olan 7 eski personeline yönelttiği suçlamalara cevap geldi.

Brokerlik şirketinin eski çalışanlarının ortak avukatı Abdurrahman Saruhan, iddiaların yer aldığı haberleri yayınlayan sektörel basın organlarına yaptığı açıklamada "Müvekkillerim aleyhine yürütülen karalama kampanyasına sistematik şekilde devam edildiğini görüyoruz” dedi.

Müvekkillerinin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan bu karalama kampanyasına karşı tüm hukuki haklarını kullanacaklarını açıklayan Saruhan, “Ticari kaygılarla başlatılan, suç duyurusunda bulunarak kriminalize edilmeye çalışılan bu sürecin tüm hukuki sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağız. O gün geldiğinde, bilinçli şekilde yayılan bu dezenformasyonun ve manipülasyonun boyutlarını tüm sektör daha net anlayacaktır” ifadelerini kullandı.