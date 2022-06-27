Türkiye’nin köklü lojistik şirketlerinden Çobantur Boltas, intermodal hatlarına İngiltere’yi de ekledi. Şirketin Türkiye Operasyon Başkanı Cumhur Erzurumluoğlu, Türkiye-İngiltere hattında kara yoluna göre yüzde 15-20 düzeyinde maliyet avantajı öngördüklerini belirtti. Bu hatta şimdilik sadece komple yükler için hizmet verdiklerini ifade eden Erzurumluoğlu, termin süresinin ise kara yoluyla hemen hemen aynı olacağını söyledi.

Türkiye, Avrupa ve Yakın Doğu’da entegre lojistik hizmetler sunan Çobantur Boltas, intermodal ağını genişletmeye devam ediyor. Ocak ayında Halkalı-Münih blok trenini hizmete alan Çobantur Boltas, Avrupa’daki intermodal hatlarına İngiltere’yi de ekledi.

Çobantur Boltas Türkiye Operasyon Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Cumhur Erzurumluoğlu, bu hatta şimdilik sadece komple taşımacılık taleplerini karşılayacaklarını dile getirirken, termin süresinin ise kara yoluyla hemen hemen benzer şekilde 12-15 gün olacağını anlattı.

Kara yoluna göre yüzde 15-20 maliyet avantajı

Erzurumluoğlu, “Swapbody ve konteyner ile taşımacılık yapılacak İngiltere intermodal hattında, Türkiye’den Ro-Ro ile Trieste Limanı’na, ardından iki tren hattı ile önce Münih sonra Rotterdam’a, oradan Ro-Ro ile Purfleet’e, son olarak da kara yolu ile de Londra’ya ulaşıyoruz. Müşterilerimize kara yolu navlununa göre yüzde 15-20 avantaj sağlamayı öngörüyoruz.” dedi.

Intermodal taşımacılığın kara yoluna göre daha çevreci bir taşımacılık yöntemi olduğunu hatırlatan Erzurumluoğlu, “Intermodal’da karbon salımı ciddi olarak azalırken, aynı zamanda olumsuz hava ve yol koşullarından daha az etkileniyor. Ayrıca her ülkenin kendine göre farklılık arz eden belge prosedürleriyle sınır kapılarındaki yoğunluktan da etkilenmiyor.” bilgilerini paylaştı.

İki ülke ticaretine intermodal katkısı

Erzurumluoğlu, İngiltere’nin, Türkiye’nin en önemli ihracat pazarlarından ve dış ticaret ortaklarından biri olduğunu anımsatarak, “Biz de ihracatçı ve ithalatçı firmaları intermodal taşımacılığın avantajlarından yararlandırarak, iki ülkenin dış ticaret hacminin daha da artmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Sürdürülebilir lojistik çözümleriyle müşterilerinin verimlilik artışına destek olduklarını söyleyen Erzurumluoğlu, “Intermodal taşımacılığa da bu kapsamda büyük önem veriyoruz. Çobantur Boltas olarak Türkiye’den/Türkiye’ye ve Yakın Doğu’ya olan komple taşıma hacmimizin yaklaşık yüzde 65’ini intermodal gerçekleştiriyoruz.” değerlendirmesinde de bulundu.



