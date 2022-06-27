Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kartal’da Büyük Bir Coşku ile Kutlanacak

Kartal Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonu ile 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında coşkulu bir kutlama etkinliği düzenliyor.

3 Temmuz Pazar günü 15.00-20.00 saatleri arasında heyecan seviyesinin doruklarda hissedileceği etkinlikler, Kartal Belediyesi tarafından tam donanımlı bir su sporları tesisi haline getirilen Dragos Su Sporları Merkezi’nde yapılacak.

Kürek, Yüzme ve Dragon Bot Yarışları gibi çeşitli su sporları etkinliklerine sahne olacak kutlamada, katılımcılar tekne gezisi ve jet ski gösterisi ile bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak.

‘Mahalleler Yarışıyor Dragon Bot Yarışları’ etkinliğinde, 18 yaş üstü sporseverler, doyasıya yarışacak. Her mahallenin ayrı bir takım kuracağı organizasyonda, başvurular mahalle muhtarlıkları üzerinden yapılacak.

1.5 km serbest yüzme yarışlarının da düzenleneceği etkinlikte, 18-25 Yaş, 25-44 Yaş ve Masterlar olmak üzere sporcular, toplam 3 kategoride yarışacak.

4 çifte kürek yarışları ile de renklenecek etkinlikler ise kürek kulüplerinin kıyasıya mücadelesine sahne olacak.

Başkan Gökhan Yüksel’den Kartallı Sporseverlere Davet

Tüm sporseverleri Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan etkinliğe davet eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Denizlerimizdeki hâkimiyet ve bağımsızlığımızın sembolü olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla İstanbul’un en güzel sahil kıyılarından birine sahip olan Kartal’da renkli bir kutlama programı organize ettik.

Birbirinden heyecanlı su sporları yarışları ve gösterilerine imza atacağımız etkinlik programımızı ise ilçemizin sahip olduğu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek komşularımızın hizmetine açtığımız Dragos Su Sporları Merkezimizde gerçekleştireceğiz. Hazırladığımız bu heyecan dolu etkinliğe tüm sporsever komşularımızı bekliyoruz.” dedi.

Komşularımız; katılım ve detaylı bilgiye 0216 280 60 69 numaralı hattan ulaşabilirler.