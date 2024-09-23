BTMCo A.Ş. ve Anglo Belgian Corporation, Sürdürülebilir Enerjiyle Güçlü Vizyon Sunuyor

Etkinlikte, BTMCo A.Ş. adına açılış konuşmasını yapan BTMteknik A.Ş. Genel Müdürü Burçak KURT ardından sözü ABC CEO’su Tim Berckmoes’a vererek konvansiyonel ve alternatif yakıtlarla çalışan içten yanmalı motorların (ICE) geleceğine dair önemli bilgiler paylaştı.

ABC, sürdürülebilirlik odağında, karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen, yüksek verimlilikte motorlar geliştirmektedir. Sunumda Tim Berckmoes, firmanın hem konvansiyonel hem de yenilikçi alternatif yakıtlarla çalışan motor teknolojilerinde sağladığı ilerlemeleri ve sıfır emisyon hedefi doğrultusunda tasarladığı çözümleri vurguladı. Bugün ABC, (biyo)diesel, HVO, çift yakıtlı metanol, çift yakıtlı hidrojen ve %100 hidrojen ile çalışan geniş bir motor yelpazesi sunmaktadır.

Etkinlik, Türk denizcilik sektörünün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla büyük ilgi gördü. Katılımcılar arasında Kosder Başkanı Hakan Çendik, Gemi Brokerleri Derneği Başkanı İsmail Şahin, Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler ve Belçika-Türkiye Ticaret ve Yatırım Ataşesi Peter Verplancken gibi isimler yer aldı.

ABC’nin yenilikçi teknolojilerine dair gerçekleştirilen sunum, davetlilerin büyük beğenisini kazandı. Katılımcılar, ABC’nin sürdürülebilir enerji çözümlerine yönelik çalışmalarına ilişkin sorularını iletme ve sektörel iş birlikleri hakkında derinlemesine bilgi alma fırsatı buldular. Sunumun ardından gerçekleşen toplu fotoğraf çekimi ve akşam yemeği ile etkinlik, gelecek iş birliklerine dair verimli bir ortam sundu.

BTMCo A.Ş. ve Anglo Belgian Corporation, sektördeki liderlik konumlarını güçlendiren bu etkinlik ile, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler geliştirmeye yönelik kararlılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Vira Haber