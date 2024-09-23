Journey Ege Denizi’nde İlk Yılını Tamamladı

Geçtiğimiz yıl Galataport istanbul’da lansmanını yapan Celestyal Journey, ilk yılını tamamladı. Çoğunlukla Yunan Adaları ve Akdeniz çevresinde olmak üzere toplamda 66.100 deniz mili yol alan Journey; Mikonos ve Santorini'ye 30, Heraklion'a (Girit) 35, Milos Adası'na 29, Selanik'e 31 ve Kuşadası'na (Efes) 37 kez uğrak yaptı.

219 metre uzunluğunda 55.877 ton ağırlığındaki Celestyal Journey, tamamen sağlık ve zindelik için ayrılmış bir güvertesiyle ayrıcalık sunuyor. Deniz manzaralı tam donanımlı bir spor salonu, masaj, bakım ve güzellik odalarının yanı sıra Penthouse ve Grand Suite jakuzili özel süitlere sahip.

85 bin kahve, 20 bin meyve suyu

İlk yılında gemideki yedi restoran, sekiz barı ve Café Nation'da yaklaşık 85.000 kahve, 60.000 bira, 150.000 kokteyl, 55.000 alkollü içki ve 20.000 meyve suyu, smoothie ve milkshake tüketildi.

Celestyal Journey, Yunan misafirperverliğinin sıcaklığını ve kişisel dokunuşunu sunmakla gurur duyan, aralarında sekiz evli çift ve 32 akrabanın da bulunduğu 600 kişilik mürettebat ile birlikte 1260 misafir taşıyor.

Celestyal Journey, yedi gecelik "Idyllic Aegean" Yunan adaları gezisine devam ederken Kasım ayında Doha çıkışlı yeni bir 7 gecelik seferine daha başlayacak. Gemi, gelecek yıl Mart ayında tekrar Kuşadası çıkışlı Yunan Adaları seferini gerçekleştirecek.

Celestyal Journey'nin Arap Körfezi'ndeki ilk seferi, Doha’dan hareketle 30 Kasım 2024'te 7 gecelik "Desert Days and Qatar Grand Prix" ile başlayacak. Bu seyahat, Katar Grand Prix'sini de kapsayarak ilk üç gün Doha limanında kalacak, ardından Dubai Marina'da bir gece konaklayarak Khasab, Sir Bani Yas Adası ve Abu Dabi duraklarını içerecek.

Celestyal Journey’nin Arap Körfezini rotasına alan 7 gecelik ‘ Desert Days’ cruise turu kişi başı 529€’dan başlıyor. Doha'dan hareketle Dubai, Sir Bani Yas Adası, Abu Dabi ve Khalifa Bin Salman (Bahreyn) duraklarını kapsıyor. Ayrıca, bu yıl 21 ve 28 Aralık’ta Doha kalkışlı özel Yeni Yıl seferleri de düzenlenecek.

Celestyal filosunda ilk yılını dolduran Journey’i mürettebatı anlattı:

Celestyal Journey'de görev yapan Avustralyalı eğitmen olan Frosa Katsis, bu yıl gemide geçirdiği zamandan çok memnun: “Daha önce kapasitesi 3500'ün üzerinde olan altı farklı cruise hattında çalıştım. Celestyal Journey, orta büyüklükte bir gemi ve bu, misafirler için daha az kalabalık anlamına geliyor, ancak yemekleri, konaklaması ve eğlencesi açısından aynı yüksek standartlara sahip. Diğer bir fark ise destinasyonlar. Uzun konaklamalı programları gidilen adalarda hem gecesini hem de gündüzünü doyasıya deneyimlememizi sağlıyor. Bilgisayarımda eğitim programlarını hazırlarken en sevdiğim şey 8. katta deniz manzarasına karşı çalışmak. Kara turlarında en sevdiğim şey ise yerel halkla konuşmak ve arkeolojik alanları keşfetmek, Efes’i gezmekten büyük keyif alıyorum’’

Cruise Direktörü Vladimir gemide geçirdiği unutamadığı bir anıyı paylaştı: ‘’Bir keresinde akşam gösterisinden sonra sahnede bir evlenme teklifi organize ettik. Kadının hiçbir fikri yoktu, salon doluydu ve o ‘EVET’ dediği için çok mutluyum. Hemen ardından çiftin arkadaşları ve diğer misafirler sahneye çıktı ve hep birlikte dans ettik (yanılmıyorsam bir sıra dansıydı). Çift çok heyecanlı ve mutluydu, çok eğlendiler. Bence bu dünyada her şey barış ve sevgi ile ilgili – ve böyle bir özel anın parçası olabilmek, işimin ne kadar muhteşem olduğunu fark ettirdi.'’

Resepsiyonist Irene ise duygularını şu şekilde aktardı: ‘’Hep gemilerin bir ruhu olduğunu söyleriz ve Celestyal Journey'nin ruhu mürettebatıdır. Onlar benim için bir aile gibiler ve misafirlerimize de birbirimize gösterdiğimiz sevgi ve saygıyla davranıyoruz.’’

Vira Haber