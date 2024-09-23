Bozcaada Sualtı Günleri: Denizel Yaşamı Koruma ve Farkındalık Etkinlikleri

Bozcaada denizel yaşamının önemini ortaya çıkarma, genç yaşta toplumsal farkındalık ve denizlerimize yönelik ilginin arttırılması çabasında olan ve artık gelenekselleşmeye doğru emin adımlarla ilerleyen “Bozcaada Sualtı Günleri Sosyal Sorumluluk/Halk Bilim” projesi 6’ncısı bu sene 3-6 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. H. Barış Özalp’in yürütücüsü olduğu, idari koordinatörlüğü ÇOMÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile Bozcaada Doğayı Koruma Kültür ve Sanat Derneği tarafından yapılan proje çalışması 2024 yılı faaliyetleri arasında, “Bilimsel Sunum Etkinlikleri, Çocuklarla Bilim ve Eğitim Konuşmaları, Sualtı Fotoğraf Sergisi, Sualtı Belgesel Gösterimleri ve Sualtı Temizlik Dalış Faaliyeti” gibi etkinlikler yer almaktadır.

3 Ekim 2024 tarihinde Zübeyde Hanım Bahçesi Fuariye Alanında “Sualtı Fotoğraf Sergisi” ile başlayacak proje çalışmaları bilimsel sunum faaliyetleri ile devam edecektir. İlkokul öğrencilerine yönelik yapılacak Eğitsel Faaliyetlerde “Sualtı Dünyası Canlıları ve Bilim” özelinde denizlerimizin öneminden ve canlıların özellikleri ile ilgili yüzyüze eğitimler programda yer almaktadır. Bu seneki bilimsel sunum konuları arasında “Deniz Çayırları Posidonia oceanica’nın önemi ve Tür Üzerindeki Tehditler, Bozcaada Hayalet Ağları ve Biyoçeşitliliğe Etkileri, Geçmişten Günümüze Dalgıçlar: Ada İnsanları, Mercan Resiflerinde Son Durum, Bozcaada Süngerciliğinin Geleceği, İstilacı Alg ve Değişen Bozcaada Denizel Ekosistemi, Bozcaada Balık Popülasyon Tespitleri, Denizel Kirlilik vb.” gibi konular yer alıyor.

5 Ekim 2024 tarihinde Bozcaada Liman’ında yapılacak olan Kristal Berrak Bozcaada: Sualtı Temizlik/Dalış Faaliyeti’nde denizel kirliliğin ve sualtındaki atık ağların biyoçeşitliliğe yaptığı olumsuz etkilere dikkat çekilmesi hedeflenmektedir.

Bozcaada’nın köklü Sivil Toplum Kuruluşlarından olan Bozcaada Doğayı Koruma Kültür ve Sanat Derneği lojistik destekleriyle gerçekleştirilecek olan proje çalışmasının Bozcaada Yerel Kültürü üzerinde derin izler bırakması, topluma bilimsel bakış kazandırması, halk farkındalığının, özellikle yerelde öğrencilerin bilgilenmesi ve Bozcaada Denizel Yaşamının sürdürülebilirliğine ve korunmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Vira Haber