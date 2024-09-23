Explora Journeys Filosunun Yeni Gemisi Explora II’nin İsimlendirme Töreni İtalya’da Gerçekleşti

Geleneksel denizcilik töreninde Explora II, geminin vaftiz annesi ünlü deniz çevrecisi Rosalba Giugni tarafından kesilen kurdele ile geminin pruvasında bir şişe kırılarak filoya katıldı.

Explora Journeys, Avrupa kültürünün misafirperverliği ile 300 yıllık denizcilik tarihinin mirasını bütünleştirerek, konuklarına seçkin destinasyonlarla benzersiz bir lüks seyahat deneyimi sunuyor.

İsimlendirme Töreni, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, protokol üyeleri, MSC Kurucusu ve Grup Başkanı Gianluigi Aponte dahil olmak üzere üst düzey MSC Grubu temsilcilerinin de aralarında bulunduğu dünyanın dört bir yanından seçkin konukları bir araya getirdi. İtalyan oyuncu ve televizyon programcısı Lorella Cuccarini'nin ev sahipliği yaptığı etkinlik, gemi mürettebatının geleneksel geçit töreniyle sona erdi.

Resmi törenlerin ardından konuklar gala yemeğinde buluştu. İngiliz pop şarkıcısı Tony Hadley'in büyüleyici müzik performansı ve Explora Journeys'in hikayesini yaratıcı bir şekilde anlatan, Mandala ve Explora Journeys logosunun sergilendiği nefes kesici bir drone gösterisiyle konuklar, gecenin tadını çıkardı.

MSC Grubu Gemi Seyahatleri Bölümü İcra Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago törende şunları söyledi: “Yeni bir gemiye isim vermek gurur verici bir denizcilik geleneğidir ve bu geceki kutlama, lüks okyanus seyahatini yeniden tanımlarken süregelen büyümemizi de ortaya koyuyor. Vizyonumuz, MSC Yacht Club ile premium bir hizmet geliştirdiğimiz çağdaş marka MSC Cruises ile başladı. Denizde lüks deneyimler için ilginin arttığını her geçen gün görüyoruz. Explora Journeys ile diğer lüks tatil alternatiflerine kıyasla benzersiz bir değer teklifi ve benzersiz bir deneyim sunuyoruz. Explora Journeys filosunun 2028 yılına kadar altı gemisi olacak. Böylece misafirlerimize dünyanın dört bir yanında aynı yüksek standartları ve kaliteli hizmeti sunarken benzersiz destinasyonların keşfedildiği bir okyanus macerası yaşatacağız.”

Explora II'de Emilio Isgró'nun orijinal sanat eserleri ve ünlü yaban hayatı fotoğrafçısı Prens Hussain Aga Khan'ın çeşitli su altı türlerini ve ekosistemlerini gösteren deniz fotoğraflarından oluşan 'Deniz Karşılaşmaları' sergisi yer alıyor. Deniz fotoğraflarından oluşan bu seçkin koleksiyon, MSC Vakfı ile 'Focused on Nature' arasındaki ortaklığın bir parçası olarak MSC Vakfı'na hediye edildi. Koleksiyon, deniz yaşamı ile biyolojik çeşitliliğin korunması ve bunun için harekete geçmeye yönelik ortak vizyonu yansıtıyor.

Filonun yeni gemisi Explora II'nin 7 gecelik ilk yolculuğu, büyüleyici Sorrento, Lipari, Trapani, Siracusa ve Valletta duraklarını içerecek ve Tarragona, İspanya'da sona erecek.

Vira Haber