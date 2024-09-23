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Tekneleri Alabora Olan 2 Vatandaşı Jandarma Kurtardı

Tekneleri Alabora Olan 2 Vatandaşı Jandarma Kurtardı

Adıyaman Atatürk Baraj Gölünde tekneleri alabora olan 2 vatandaş jandarma ekiplerince kurtarıldı.

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Adıyaman merkeze bağlı Eskihüsnümansur köyü yakınlarında baraj gölü üzerinde bir teknenin alabora olduğu ve M.K. ile C.K. isimli şahısların mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. Jandarma Bot Tim Komutanlığı ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek, şahısları kurtardı. Sudan alınan her iki şahıs güvenli bir bölgeye getirildi.

Vira Haber 

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