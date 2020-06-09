Bu Çiçeği Koparmadan Önce Bir Kere Daha Düşünün

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Serpil Uysal, yaptığı açıklamada, koronavirüs önlemleri nedeniyle 23 Mart'ta ziyarete kapatılan alanların normalleşme süreciyle 1 Haziran'dan itibaren yeniden kapılarını açtığını hatırlatarak "Kapalı bulunduğumuz sürede hem alanların bakımını gerçekleştirdik hem de doğa kendini yenileme imkanına sahip oldu." diyen Uysal, nilüferlerle birlikte alanda bulunan diğer bitkilerin de çiçek açtığını söyledi.

Uysal, bitkileri doğal alanlardan koparmanın, başka yere götürmenin, başka habitata dikmenin yasak olduğuna işaret ederek, ekolojik dengenin bir bütün olduğunu, bunun devam ettirilmesi gerektiğini ve söz konusu ortamı oluşturma konusundaki sorumluluklarının bilincinde olduklarını kaydetti.

ÇİÇEĞİ KOPARANLARA REKOR CEZA

Ziyaretçilerin, kendini yenileyen doğayı korumalarını isteyen Uysal, "Korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi, Çevre Kanunu'nun 20 (k) maddesine göre cezaların iki katı artırılarak uygulanmasını gerektirir.

Bu, nilüferler için de korunan alan içerisindeki diğer bitki türleri için de aynı uygulanır. Bir gölden nilüferin koparmanın cezası, türüne ve miktarına bağlı olarak Çevre Kanunu'nun 20 (k) maddesine göre minimum 20 bin lira. Bunu da günümüz fiyatlarına güncellediğimizde, iki katı oranında da artırdığımızda 150 bin liraya ulaşabilecek miktarlarda idari para cezası uygulanması söz konusu." ifadelerini kullandı.

Vira Haber