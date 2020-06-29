Pandemi Süreci Ve Sonrasında Küresel Ekonomi Ve Deniz Taşımacılığı Konuşulacak

30 Haziran 2020 tarihinde Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından düzenlenecek video konferansa Ekonomist, Deniz Emniyet Derneği Başkan Yardımcısı Harun Şişmanyazıcı katılacak olup, Türkiye’de ve dünyada kabotaj uygulamaları ile salgın sürecinde ve sonrasında deniz taşımacılığının durumu tartışılacak.

Saat 15:00’da başlayacak video konferansa katılmak için:

Meeting ID: 810 3741 6166

Password: 136416

https://us02web.zoom.us/j/81037416166?pwd=R3krVzRVT0JxZGpzTlc3NWcxS0N5Zz09

Vira Haber