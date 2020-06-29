Pandemi Süreci Ve Sonrasında Küresel Ekonomi Ve Deniz Taşımacılığı Konuşulacak
Mersin DTO, Türkiye ve dünyadaki kabotaj uygulamaları ile koronavirüs salgını sürecinde ve sonrasındaki deniz taşımacılığının durumunu bir video konferansla konuşulacak.
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30 Haziran 2020 tarihinde Mersin Deniz Ticaret Odası tarafından düzenlenecek video konferansa Ekonomist, Deniz Emniyet Derneği Başkan Yardımcısı Harun Şişmanyazıcı katılacak olup, Türkiye’de ve dünyada kabotaj uygulamaları ile salgın sürecinde ve sonrasında deniz taşımacılığının durumu tartışılacak.
Saat 15:00’da başlayacak video konferansa katılmak için:
Meeting ID: 810 3741 6166
Password: 136416
https://us02web.zoom.us/j/81037416166?pwd=R3krVzRVT0JxZGpzTlc3NWcxS0N5Zz09
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, Deniz Ticareti, Gemi, Ekonomi, Harun Şişmanyazıcı
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